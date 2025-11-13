Es oficial: Sam’s Club confirma el día que cerrará todas sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025

De manera oficial, Sam’s Club anunció que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos por un día este mes, como parte de sus políticas laborales para respetar uno de los feriados federales más importantes del año: el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Por ello, se recomienda a los clientes planificar sus compras con anticipación.

Cuándo cierra Sam’s Club todas sus sucursales en Estados Unidos

La cadena mayorista confirmó que no abrirá sus tiendas el jueves 27 de noviembre de 2025, cuando se celebra en el país el Día de Acción de Gracias.

Sam's Club publica su nuevo menú para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Sam's Club)

Esto significa que no será posible realizar compras de última hora durante esa jornada, ya que ningún servicio estará disponible por 24 horas.

Sin embargo, Sam’s Club reabrirá sus puertas al día siguiente, en su horario habitual de Black Friday, para que los socios puedan aprovechar las ofertas del día más esperado del año para los consumidores.

Además de Thanksgiving, la empresa tampoco abrirá en Navidad, aunque sí atenderá al público durante la víspera navideña, con horario reducido:

Socios Plus: de 8.00 a 18.00 hs.

de Socios básicos: de 9.00 a 18.00 hs.

Cuáles son las tiendas que cierran durante Thanksgiving

Sam’s Club no será la única cadena en EE.UU. que permanecerá cerrada el Día de Acción de Gracias, ya que muchas grandes marcas han tomado la misma decisión para que sus empleados puedan disfrutar del feriado con sus familias.

Aldi cerrará sus tiendas en Acción de Gracias (Canva/Aldi)

De acuerdo con Real Sophisticated Consumer, este es el listado completo de las cadenas que cerrarán sus puertas en Thanksgiving de 2025:

Costco

Kohl’s

Aldi

American Girl

At Home

Barnes and Noble

Belk

Best Buy

BJs Wholesale Club

Burlington Coat Factory

The Home Depot

HomeGoods

Ikea

Lidl

Lowe’s

Marshall’s

Mattress Firm

Nordstrom

Nordstrom Rack

Paragon Sports

Patagonia

P.C. Richard & Son

Petco

PetSmart

REI

Sam’s Club

Sephora

Simply Mac

Spring Mobile

Staples

Sur La Table

Target

Think Geek

TJ Maxx

Trader Joe’s

Ulta

Anteriormente, muchas empresas en el país solían abrir sus sucursales con un horario laboral reducido por las tardes para ayudar a los consumidores que olvidaron algún artículo para su cena de Acción de Gracias, sin embargo, esto causó rechazo entre los trabajadores, quienes deseaban pasar más tiempo con sus familias en una fecha importante, por lo que las empresas decidieron no dar servicio, según The Sun.

Qué tiendas abrirán durante Acción de Gracias en 2025

Pese a que muchas cadenas mayoristas y minoristas no darán servicio durante este Thanksgiving en Estados Unidos, muchas otras sí brindarán atención a los compradores distraídos, pero con un horario reducido para que los trabajadores también puedan disfrutar de la clásica cena con sus familias.

La cadena lanzó una promoción con más de 20 artículos para celebrar el Día de Acción de Gracias (Freepik)

Uno de estos casos es el de Food Lion, que operará prácticamente todas sus tiendas del país durante el 27 de noviembre, hasta las 15.00 hs., con excepción de sus sucursales en cuatro regiones de Virginia: Roanoke, Lynchburg, Blacksburg y Charlottesville, que cerrarán a las 16.00 hs.

Kroger, una de las firmas más grandes del país, también operará durante Thanksgiving, aunque los horarios variarán de sucursal en sucursal, por lo que se recomienda a los usuarios a verificar el de su locación más cercana. También incluirá a todas las marcas de la familia Kroger que son Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, Smith’s Food and Drug.