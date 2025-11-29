Es peruana, fue a su entrevista para la green card por matrimonio y salió en shock: “Me sentí estafada”

Una creadora de contenido oriunda de Perú reveló en un video de TikTok que salió “en shock” tras su entrevista para la green card por matrimonio en Hartford, Connecticut. La joven, llamada Maryan, describió cómo fue el proceso por su green card por matrimonio en una sede oficial de la que sailó “en shock”.

Cómo fue la cita por su green card por matrimonio

La influencer explicó en el video que esperó dos años hasta obtener la cita para solicitar la residencia. Comentó que la entrevista estaba fijada “a las 8.45 hs de la mañana en Hartford, Connecticut” y que llegaron media hora antes porque así lo sugirió su abogada. Y afirmó: “Me sentí estafada el día de mi cita con el Uscis”.

El oficial preguntó datos básicos sobre su relación, rutina y vivienda

Maryan relató que entró sola al despacho y que el oficial formuló preguntas precisas sobre su vida conyugal. El oficial quiso saber dónde trabaja el esposo, cuál es su nombre completo, cómo se llaman los suegros y quién suele cocinar en la casa.

También pidió detalles sobre las actividades que realizan para divertirse, la cantidad de cuartos del hogar y otros datos básicos de la vida cotidiana.

A su vez, añadió que la dirección del hogar fue solicitada varias veces, además de la fecha de nacimiento del cónyuge, el número de personas que viven en la vivienda y el monto que pagan de renta.

Cuánto cuesta un traductor y por qué muchos solicitantes se sorprenden

La influencer contó que su abogada le sugirió acudir acompañada por una traductora ante la posibilidad de que el inglés le jugara en contra. Maryan admitió que respondió con dudas y que imaginó un cobro moderado por el servicio. Pensó: “¿Cuánto cobrará una traductora? Unos US$100, creo”.

Pocos días después le aprobaron el Formulario I-130

Ya dentro de la oficina, descubrió que las preguntas del oficial eran simples y que podía responderlas sin ayuda. Según expresó, la intérprete apenas intervino “para unas palabritas”.

La sorpresa llegó al final, cuando recibió el monto del servicio: “¿Saben cuánto me costó? US$200 por media hora de estar sentada a mi lado”. Cerró con una advertencia para otros solicitantes: “No contraten un traductor si saben inglés”.

Pocos días después, Maryan contó que recibió la noticia que esperaba desde hacía meses: la aprobación del Formulario I-130. También respondió a quienes le preguntaron por su nivel de inglés y sostuvo: “Lo hablo y también entiendo, ya que mi esposo solo habla inglés. Su familia habla inglés. En mi trabajo, mis compañeros también”.

A su vez, insistió: “No cometan la misma burrada que yo”, en referencia a haber aceptado la compañía de una traductora pese a manejar el idioma.

Las reacciones de sus seguidores al costo del servicio de traducción

En los comentarios del video se abrió una conversación más amplia entre usuarios que compartieron experiencias y posturas sobre los costos de traducción y las entrevistas del Uscis. Algunos defendieron el precio que pagó la creadora: “No fue estafa… eso es el valor de su trabajo” o “US$200 es nada”.

La creadora aseguró que podía responder en inglés y no necesitaba intérprete Captura de ezmaryan.pe

Otros contaron que abonaron montos mayores —US$300, US$400 o incluso US$500— y remarcaron que los traductores cobran por conocimiento profesional, no por cantidad de palabras.

También surgieron opiniones sobre cuándo conviene contratar abogado o intérprete y se repitió una recomendación general: consultar los precios antes de la cita porque los valores cambian según la ciudad, la demanda y el tipo de trámite.