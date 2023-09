escuchar

La amistad es un concepto que engloba varios términos. La reciprocidad, el apoyo y los gustos en común forman parte de ese afecto que se tiene hacia otra persona y por medio del cual se generan vínculos. Sin embargo, no existe un solo tipo de amistad. Por el contrario, de acuerdo con un profesor de Harvard, puede ser de hasta tres tipos y cada uno de ellos son necesarios para la sensación de bienestar.

En la Universidad de Harvard, conceptos como la felicidad y la amistad son estudiados en profundidad con el objetivo de comprenderlos y ofrecer una guía para aquellos que buscan practicar ambos de forma consciente.

Con relación al segundo término, un estudio de la universidad hecho durante 85 años descubrió que lo más importante que trae felicidad en la vida del ser humano son las relaciones positivas, y las amistades son un gran componente.

La felicidad es uno de los conceptos que se estudia con profundidad en la Universidad de Harvard GETTY IMAGES

De hecho, mantener amistades por largos períodos de tiempo y de manera estable, se entiende como una conducta orientada a la buena salud de una persona. En Harvard, el profesor Arthur Brooks imparte un curso sobre cómo gestionar la felicidad donde explica que el ser humano necesita tres tipos de amistades para sentirse “verdaderamente feliz en la vida”.

En un artículo publicado en abril de 2021 en The Atlantic, el profesor aborda temas relacionados directamente con la sensación de felicidad. “Piensa por un minuto en tus amistades. A algunos amigos les enviarías mensajes de texto con cualquier pensamiento tonto, pero a otros solo los llamas un par de veces al año. Algunas son personas a las que admiras, otros que te gustan, pero que no admiras especialmente. Tú también encajas en estas categorías para los demás. Tal vez sea útil para una persona y un confidente para otra. Obtenemos diferentes cosas de diferentes relaciones, lo cual está muy bien”, comenzó el texto de Brooks.

De acuerdo con el profesor Arthur Brooks, son necesarios los tres tipos de amistades: las útiles, aquellas basadas en el placer y la que se consideran perfectas Shutterstock

En ese mismo artículo, titulado “Tus mejores amigos no pueden hacer nada por ti”, Brooks enumeró tres tipos de amistades necesarias, al mismo tiempo que estableció que todas eran igual de importantes.

Amistades útiles

El profesor sostuvo que hay vínculos que suelen tener una naturaleza transaccional, es decir, una da una cosa y a cambio recibe otra. “Piense en las relaciones que tiene con las personas con las que trabaja o con las que hace negocios”, expresó.

Algunas amistades son llamadas "útiles" porque tienen una naturaleza transaccional

Amistades basadas en el placer

Se trata de vínculos basados en la admiración mutua, ya que cada persona se asombra de una aptitud o cualidad que observa en el otro. “Si alguien nota que su amigo es divertido, interesante y una fuente de disfrute, es probable que se trate de una amistad de placer”, escribió Brooks en su artículo.

Amistades perfectas

Para explicar este tipo de relación, el profesor citó al reconocido filósofo griego. “Según los estándares de Aristóteles, las amistades perfectas son aquellas entre personas que tienen un amor mutuo por algo que no solo los une, sino que eleva su comportamiento a la virtud. Un vínculo es perfecto no cuando se basa en la utilidad o el placer, sino cuando se centra en mejorar las circunstancias de la otra persona”, sostuvo.

Si bien es cierto que las amistades útiles no siempre son las más satisfactorias y las amistades por placer pueden no profundizarse más allá de los intereses compartidos, ambas son importantes para avanzar en la vida, “aunque no brinden consuelo ni alegrías duraderas”. Junto con las amistades perfectas, se trata de vínculos necesarios para el bienestar a largo plazo.

LA NACION