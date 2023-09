escuchar

La presentadora Adamari Lopez usó sus redes sociales para anunciar, orgullosa, el nuevo proyecto que sumará otro reto en su vida. La actriz está decidida a ampliar sus horizontes hacia otras áreas, como el empresarial, además de su faceta como influencer en Instagram. Esta nueva noticia llega a meses de su salida de Telemundo.

“¡Mi gente linda, es hoy, es hoy! Estaba esperando a que llegara este día para contarles”, escribió Adamari en una publicación de este domingo. Vestida con una blusa blanca y el pelo suelto, anunció una sorpresa. “Ha llegado un día muy lindo y muy importante para mí”, adelantó. “Algo que nace de mi corazón, algo que está yo creo que en mi esencia”.

Entonces, dio a conocer su emprendimiento, el cual también lleva plasmado el amor que siente por su única hija Alaïa, fruto de su relación con el bailarín Toni Costa. “Para seguir creciendo, seguir evolucionando y estaba deseosa de poder presentarles esta parte de empresaria que estaba desarrollando y es hoy, es hoy el día”, comentó, sonriente.

Adamari Lopez da sus primeros pasos como emprendedora @adamarilopez / Instagram

“He sacado una línea de joyería que yo sé que a ustedes les va a encantar. A mí me fascinan las cosas lindas, me encantan las cosas delicadas que tienen que ver mucho conmigo”, pronunció Adamari, mientras mostraba el envoltorio de sus nuevos productos. La firma de la actriz se llama AxA y ya está a la venta. El primer set, al que bautizó como ‘Azul’, consta de una cadena y dos corazones entrelazados que la representan a ella y a su hija. El nuevo negocio encantó a sus fans: “Adita hermosa, tú eres una mujercita que admiro y siempre me gustó tu fortaleza, resiliencia, me has inspirado. Ahora paso por algo similar a lo que viviste”, escribió una de sus seguidoras en su publicación.

“De presentadora a dueña de su marca. Me encanta. Ahora sabrás que la mayoría de los que decían que eran tus amigos te evitarán o bloquearán pensando que ya les sos útil y se asustarán cuando vean que tu historia de verdadero éxito apenas empieza de la mano de Dios. Sin miedo”, le dedicó otra persona como muestra de su buen recibimiento.

Hitos en la vida de Adamari López

Adamari López, quien además se ganó el corazón de millones de televidentes con su participación en la telenovela Amigas y Rivales, transmitida por Televisa en 2001, vive en Miami, Florida. La también presentadora estuvo durante una década al frente del programa matutino de la cadena Telemundo, con la que vivió varias de sus etapas más importantes: desde el nacimiento de Alaïa, hasta su separación de Costa. La última emisión en la que trabajó fue Hoy día, de la cadena hispana.

De manera repentina, hace unos meses, López anunció su salida, lo que causó sorpresa en el público. “Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar y ofrecerles lo mejor de mí, siempre. Gracias, los quiero mucho”, expresó Adamari cuando se dio a conocer la noticia el 6 de abril.

LA NACION