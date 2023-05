Es psicóloga de Harvard y comparte las nueve frases que revelan que una persona es más segura emocionalmente que el resto

escuchar

La inteligencia emocional es uno de los recursos más importantes a nivel personal para un individuo. Hace más de una década atrás, no se hablaba de este concepto, que hoy tiene un impacto enorme en la vida de las personas. Recientemente, una psicóloga de Havard compartió algunas de las frases que comunican seguridad en sí mismo.

Se trata de Cortney S. Warren, psicóloga matriculada y autora del libro Letting Go of Your Ex. Esta especialista escribió una columna en CNBC Make it, en la cual se refirió la forma de ser de las personas emocionalmente seguras, que con frecuencia se muestran como seres empoderados y cómodos en su propia piel. “Caminan por el mundo con autenticidad y convicción, y hacen lo que es significativo para ellos”, comienza la experta.

En ese orden, comentó que la convicción en uno mismo hace que las personas se sientan más capaces de enfrentar conflictos, así como también mostrarse vulnerables con los demás, ya que principalmente no buscan validación externa.

Cortney S. Warren, psicóloga matriculada y autora del libro Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex) drcoutney

“Pero se necesita mucho trabajo para llegar allí. Si utilizas alguna de estas nueve frases, estás más seguro emocionalmente que la mayoría de las personas”, manifiesta Warren y a continuación ofrece un listado.

“Déjame pensar en eso antes de responder”

Una de las características más notables de las personas que se sienten emocionalmente seguras es que tienen la capacidad de expresarse con claridad. Debido a esto, eligen sus respuestas con cuidado y no son impulsivos en sus reacciones. Dos frases similares son: “Me siento frustrado y necesito algo de tiempo para mí. No quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme luego” y “No tengo una respuesta en este momento, pero ¿podemos retomar esta conversación mañana?”.

“No”

Pese a que es una palabra monosílaba, para muchos es difícil decirla, ya que establecer límites no es sencillo. Sin embargo, las personas emocionalmente seguras se sienten cómodas al hacerlo y a la par fijarán sus principios morales y necesidades. En la opinión de Warren, también se pueden utilizar: “Lo siento, pero no puedo ayudar con eso, porque tengo otros compromisos” o “Gracias por la oferta, pero eso no es algo que disfruto hacer”.

“No me siento cómodo con eso”

Se puede decir “no” sin necesidad de ser descortés. Asimismo, una persona emocionalmente segura sabrá comunicar que algo no le gustó y tomará medidas para implementar cambios. También se pueden usar frases como: “Cuando dices cosas así, me siento herido y enojado” y “Si me tratas así, debo alejarme, porque no es sano para mí”.

La empatía es un rasgo de las personas emocionalmente seguras Shutterstock

“Esto es lo que soy y estoy orgulloso de ello”

Sentirse a gusto consigo mismo no es tarea fácil e implica aceptación. Warren explica que las personas que se expresan de esta manera, por lo general, generan confianza en los demás porque “saben que son quienes dicen ser”. Otras frases semejantes son: “Lo que ves es lo que hay” y “Puede que no te guste esto de mí, pero estoy de acuerdo con eso”.

“Trabajaré en eso”

Reconocer que se debe hacer un cambio también es propio de aquellos que se sienten seguros emocionalmente. También se pueden utilizar frases como: “No soy una persona paciente, pero voy a practicar para ser menos insistente” y “Entiendo que esto es importante para ti, así que trabajaré para ser más empático cuando hable contigo”.

“¿En serio soy así?”

Tomar en consideración las críticas que se reciben, en lugar de acometer contra ellas, también demuestra seguridad emocional y a menudo se enfoca como una oportunidad de mejora personal. Expresiones como: “No me di cuenta de que hago eso con frecuencia. Gracias por señalarlo” y “¡Guau! Creo que realmente digo mucho esa frase”, también son útiles.

Expresarse de manera efectiva es parte de los rasgos de las personas emocionalmente seguras de sí mismas shutterstock - Shutterstock

“Sé que te estás esforzando. ¿Cómo puedo ayudar?”

La empatía es clave en las relaciones y también es una forma de expresar la seguridad emocional propia. También se puede brindar apoyo con expresiones como: “Pareces molesto y me gustaría ayudar” y “Entiendo que esto es difícil para ti, pero tienes mi apoyo”.

“Esto realmente me importa”

“Tener un sistema de creencias sólido es clave para estar emocionalmente seguro porque guía nuestras elecciones”, explica Warren, y luego propone otras dos opciones similares: “Realmente me importa esto, incluso si a ti no” y “No creo que estés actuando de manera ética, y no puedo ver que suceda sin defender lo que creo que es humano”.

“¡Lo intentaré!”

Estas dos palabras engloban un sentido importante de seguridad propia, ya que expresan que tratar de probar algo, incluso si ese intento no resulta de la mejor manera. Lo anterior aplica para cualquier ámbito, personal, laboral, social, etc. Decir: “Lo intentaré la próxima vez” o “Puede que no sea bueno en esto, ¡pero estoy dispuesto a intentarlo!”, también son dos opciones posibles.

