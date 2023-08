escuchar

Si bien las personas son egoístas por naturaleza, también lo es la necesidad de llegar a un punto medio, conocido como “egoísmo saludable”, en el que la propuesta implica concentrarse en uno mismo sin que esto implique el hábito de volcarse únicamente a lo que uno necesita.

Es muy fácil encontrarse en el ámbito laboral con este tipo de comportamientos, donde un trabajador no solo cree que sus propuestas son las mejores, sino que desestima y considera como mediocres las de sus compañeros.

Recientemente, Stefan Falk, un experto en psicología laboral y autor de Intrinsic Motivation: Learn to Love Your Work and Succeed as Never Before (Motivación intrínseca: aprenda a amar su trabajo y tener éxito como nunca antes) ofreció a CNBC Make It un listado de las cinco frases que las personas egoístas suelen utilizar.

“Esta retroalimentación es insultante”

Con frecuencia, las personas que se caracterizan por ser egoístas interpretan cualquier comentario o crítica constructiva como un ataque personal y se niegan a aceptar que siempre existe la posibilidad de crecer internamente. Aquellos en quienes destaca este rasgo creen que no pueden equivocarse, por lo cual no toleran las sugerencias que reciben para mejorar la calidad de su trabajo.

Con frecuencia, las personas egoístas interpretan cualquier comentario o crítica constructiva como un ataque personal Shutterstock - Shutterstock

“Mis ideas son valiosas y siempre merecen una seria consideración”

Sin importar si son verdaderamente importantes o suman en algún aspecto, las personas egoístas tienden a asumir que siempre aportan un valor excepcional a los demás cuando se expresan. De esa manera, dejan de lado que las ideas, opiniones o sugerencias pueden tener fallas.

“Tu éxito se produce a expensas del mío”

Cuando alguien se caracteriza por ser egoísta, tiende a tener menos éxito que aquel que canaliza sus tendencias egocéntricas para ayudar a los demás. A este tipo de personas les cuesta entender el valor de apoyar a quienes los rodean y piensan que las victorias de los demás no solo son injustas, sino que se obtienen a raíz de algún trato especial.

En el ámbito laboral, las personas egoístas no consideran el trabajo en equipo como una forma de progreso Shutterstock

“¿Por qué siempre intentas controlarme?”

Aquellos que creen que gozan de una posición superior sobre los demás no les gusta que sus jefes establezcan los límites o les den instrucciones claras. Para ellos, las directivas de un gerente son sugerencias, en el mejor de los casos, y maltratos en el peor de los escenarios.

“Eres irrespetuoso al no estar de acuerdo conmigo”

Las personas egoístas siempre esperan recibir algún tipo de reconocimiento por su experiencia y muestran poco interés por aprender de los demás. Cuando alguien ofrece una perspectiva diferente, no lo ve como una oportunidad para crecer, sino como una señal de ignorancia.

Falk también ofreció algunas recomendaciones para lidiar con este tipo de personas en el trabajo y la primera de ellas fue evitarlos. “Relacionarse con egoístas suele conducir a resultados negativos”, expresó. Asimismo, establecer límites claros puede ser indispensable para lidiar con comportamientos que no son aceptables en el ámbito laboral.

Por último, mencionarles que ese tipo de conductas puede tener un impacto negativo en su éxito puede funcionar como una medida disuasoria efectiva.