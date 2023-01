Es venezolano, estuvo a punto de ser deportado de EE.UU., pero un empleo lo salvó

escuchar

Ser deportado en EE.UU. es uno de los mayores miedos de cualquier inmigrante. Un error en el proceso migratorio o el incumplimiento en las leyes podría llevar a las autoridades a expulsar a un extranjero. Eso fue lo que estuvo a punto de ocurrirle a Richard Guerrero, un venezolano que trabajaba en ese país, quien según relató, fue detenido por la policía por no portar licencia de conducir. Sin embargo y pese al mal momento, el trabajo de mesero que había tenido tiempo atrás lo salvó.

El latino contó en su cuenta de TikTok, @geniusfitwatch, que en 2004, era un día normal en la ruta cuando de pronto una patrulla policial lo detuvo: “Yo tenía un vehículo que me había regalado un amigo cubano. Sin embargo, todos los documentos, placas, seguro y todo lo demás que tenía que estar al día, no lo estaba. (Todo) estaba a nombre de otra persona”, aseguró en un reciente clip.

El agente de inmediato lo remitió ante las autoridades correspondientes para que pagara las consecuencias de su falta. “El policía me paró, me emitió ocho multas y me dio cita en la corte”. Fue así que el joven latino no tuvo más remedio que acudir al tribunal y pronunciarse al respecto, para esperar el veredicto de un juez. Se le imputaba la falla de haber conducido en Nueva Jersey, ciudad donde vivía, sin una licencia de conducir.

Un tiktoker dio el secreto que le funcionó para evitar ser deportado de EE.UU.

Un cliente lo salvó de la deportación

De acuerdo con su testimonio, el día de la audiencia en la corte llegó nervioso y con la sensación de que lo repatriarían a Venezuela. Sin embargo, alguien se cruzó por su camino: “Vi caminando a un cliente a quien había atendido en muchísimas ocasiones cuando era camarero. Este cliente me preguntó: ‘¿Qué haces acá?’. Yo le respondí: ‘Básicamente, tengo todas estas multas’”, relató.

Lo que no sabía es que ese hombre era quien le quitaría los cargos: “Me dijo: ‘¿Tú sabes que ese puede ser un caso de deportación?’ y yo le dije que sí... Me respondió: ‘Déjame ver en qué salón es tu corte’”. Al parecer, esta coincidencia lo salvó. “’No te preocupes, yo soy el fiscal que te va a acusar’”, le dijo minutos después.

En ese sentido, antes de entrar a la audiencia donde se determinaría el futuro de su situación legal, el fiscal le dio algunos consejos. Le sugirió que presentara la licencia de conducir que tenía en Venezuela, dado que no tenía en vigor una de EE.UU. Fue así que logró evadir el castigo: “Tuve que pagar todos los demás tickets [multas], pero me salvé de la deportación”, agregó.

El tiktoker pudo permanecer en Estados Unidos tras pagar las multas

Después de contar su historia, Guerrero le dijo a la comunidad virtual que había un consejo elemental para aplicar en territorio estadounidense. Desde su perspectiva, haber tratado bien a ese cliente lo ayudó a permanecer en el país norteamericano, así que exhortó a otros a siempre ser amables: “Si trabajás con pasión y voluntad, tal vez en el futuro te puede ayudar y te salvas de algo”, cerró.

LA NACION