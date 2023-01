Escándalo en la NBA: por qué volvieron a expulsar a Stephen Curry de un partido

escuchar

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, está envuelto en una nueva polémica. La noche del miércoles su equipo se enfrentó a los Memphis Grizzlies en el estadio Chase Center, en la ciudad de San Francisco. Aunque resultaron vencedores, el tema de conversación en las redes tomó otra dirección. Lejos del triunfo, fue la expulsión del jugador durante el partido de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) lo que lo colocó bajo los reflectores. No es la primera vez, sino que esta es la tercera ocasión en su carrera en la que es obligado a salir de la cancha antes de que clausure el encuentro, debido a sus acciones antideportivas.

La expulsión ocurrió en los últimos minutos del juego y con el marcador a su favor con una diferencia mínima. Uno de sus compañeros, Jordan Poole, estaba por hacer una jugada que marcaría la diferencia para llevarse el triunfo. No obstante, falló y eso provocó el enojo de Stephen. Con una furia evidente, el originario de Ohio dio unos pasos atrás y se quitó el protector bucal para después lanzarlo al aire. Por la fuerza, el objeto rebotó fuera de la cancha y terminó cerca de los asientos. De inmediato, el árbitro señaló la falta.

Stephen Curry es expulsado de un partido por tercera vez en su carrera

Las otras expulsiones de Stephen Curry

Esta no es la primera vez que Curry comete este tipo de faltas. ESPN recordó que las tres expulsiones han estado relacionadas con su protector bucal. La primera ocurrió en las finales de la NBA, en el año 2016. En ese entonces, el basquetbolista se quitó el aparato, que voló hacia un aficionado sentado junto a la cancha. Un año después, en 2017, fue expulsado por lanzar el protector a un árbitro. Este evento también sucedió en un partido contra los Memphis Grizzlies.

Stephen Curry reacciona a su falta

Como es habitual, luego del encuentro que ganaron los Warriors, Stephen dio algunas declaraciones para los reporteros en el estadio. El basquetbolista aceptó su error. Sin embargo, consideró que no merecía ser expulsado, ya que no lastimó a ninguna persona. “Dejé que mis emociones se interpusieran en mi camino (…) Cuando lo tiré (el protector) estaba como ‘no lo voy a tirar al lado de la cancha, lo tiré bastante fuerte, pero no pensé que se fuera a las gradas’”, alegó.

Para defender su punto, abordó la misma falta que cometió, pero en el año 2016, cuando entonces sí golpeó a un fanático: “Esa es una situación clara, pero estoy seguro de que acaban de ver lo fuerte que lo lancé y no fue a las gradas. Es una especie de reacción retardada porque me olvidé de quién era (…) reaccioné de una manera que, obviamente, me dejó fuera del partido y puso al equipo en una situación difícil”, agregó el basquetbolista.

Sin embargo, se mostró contentó porque los Golden State ganaran ante uno de sus rivales más importantes y agradeció a sus compañeros por “responder muy bien”.

¿Se molestó con su compañero Jordan Poole?

Luego del intenso momento que vivieron en el juego Stephen y Poole, parece que los miembros del equipo no se guardan ningún rencor. En un video que circula en redes sociales se les ve a ambos abrazarse tras finalizar el partido. Inclusive, Jordan bromea al lanzar un protector bucal en cuanto ve a su amigo.

Stephen Curry y Jordan Poole se abrazan tras el partido TWITTER / @NBCSWarriors

