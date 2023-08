escuchar

No existe una fórmula mágica ni única que logre la felicidad plena del ser humano. Sin embargo, cada vez está menos asociada a las posesiones materiales y más relacionada con la sensación de bienestar y conexión con otros que una persona pueda tener. En un mundo donde los expertos en finanzas advierten un panorama seguro de inestabilidad económica, no suena coherente que la dicha no sea tener una propiedad o la tranquilidad de poder enfrentar gastos imprevistos.

De acuerdo con Alexa von Tobel, el dinero no compra la felicidad. La mujer, que hoy es una destacada inversora en Estados Unidos, aprendió esa lección mientras cursaba psicología en Harvard y estudió en el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad de la prestigiosa institución.

En una reciente entrevista para CNBC Make It, Von Tobel se refirió a su paso por Havard y por el laboratorio en cuestión. “Realmente obtuve una nueva perspectiva sobre lo que impulsa la felicidad. Lo que la promueve son las rutinas simples y los rituales diarios en nuestras vidas que crean comunidad y conexión”, expresó.

Cuando Alexa von Tobel tenía 20 años lanzó la startup de fintech LearnVest, que más tarde vendió por más de 370 millones de dólares CNBC Make It

En la universidad, Von Tobel obtuvo honores magna cum laude por su tesis sobre la felicidad en Bután. A pesar de experimentar el éxito económico, sostiene que lo que verdaderamente vale es la conexión personal. Con relación a lo primero, cuando la joven tenía apenas 20 años, lanzó la startup de fintech LearnVest, que luego vendió en 2015 a Northwestern Mutual por 375 millones de dólares.

Según le dijo al medio estadounidense, ahora, con 39 años, reflexionó sobre el camino que eligió y manifestó que ha obtenido la mayor felicidad a lo largo de toda su carrera de los “bienes intangibles, esos que el dinero no puede comprar”. Mientras estuvo al frente de LearnVest se centró que trabajar duro diariamente para construir una empresa que estaría orgullosa de dirigir, “independientemente de que ganara millones de dólares o no”, comentó.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Havard, tener más dinero no es directamente proporcional a mayores niveles de felicidad Getty Images

Actualmente, Von Tobel es socia fundadora de la firma de capital riesgo Inspired Capital y sostiene que su enfoque sigue siendo el mismo. “Se trata de que la experiencia de construir una empresa sea satisfactoria. Utilizo los mismos valores [que con LearnVest] todos los días”, expresó.

Por otra parte, esta emprendedora nacida en Jacksonville, Florida, ofreció una recomendación a aquellos que se encuentran en la búsqueda de la fórmula de la felicidad y explicó que no hay que concentrarse en objetivos profesionales o financieros específicos a expensas de sentirse orgulloso o satisfecho del trabajo que se ha hecho a lo largo del camino.

De acuerdo con Alexa von Tobel, la clave de la felicidad no está asociada con el dinero Shutterstock

Lo cierto es que parece fácil decirlo una vez que se está en la cima del éxito, se trabaja en lo que se gusta o no hay dificultades económicas. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de Harvard hecho durante décadas, tener más dinero no es directamente proporcional a tener mayores niveles de felicidad.

Por último, Von Tobel mencionó que se inspiró en dos profesores de la universidad que impartían una asignatura muy popular en aquel momento: Psicología 1504, o “Psicología Positiva”, una rama popular de ese campo que planteaba encontrar placer y satisfacción al conectarse con los demás, practicar el agradecimiento y utilizar el pensamiento positivo para crear resultados satisfactorios.

LA NACION