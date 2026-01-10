Examen PRP: cómo es la nueva prueba de acondicionamiento físico para los aspirantes a la Marina de EE.UU.

La Marina de Estados Unidos (USN por sus siglas en inglés), rama de las Fuerzas Armadas de EE.UU., anunció algunos cambios en las pruebas físicas que realizan los militares para mantener su puesto. Algunas modificaciones incluyen a todos los reclutas, mientras que otras son específicamente para los altos mandos y otros puestos de combate.

Así son los cambios en las nuevas pruebas de la Marina de EE.UU.

Los ajustes entran en vigor a partir de enero de 2026, informó la Armada en un comunicado. Antes los soldados debían cumplir con la Prueba de Preparación Física (PRP, por sus siglas en inglés) cada año, pero ahora serán dos. Quienes no logren el puntaje mínimo de la PRP, podrían ser separados de su cargo y esto aplica para:

Marineros en servicio activo.

Los de administración de reservas.

Marineros de Formación.

Personal de reserva con órdenes de servicio activo.

La Marina de Estados Unidos tiene diferentes puestos y todos deben cumplir pruebas físicas Xavier J. Araújo/ El Nuevo Día, Puerto Rico - GDAPHOTO

Sin embargo, hay algunas pruebas que son nuevas y se crearon exclusivamente para los puestos de élite, informó la agencia. Los grupos de marineros ahora tienen que aprobar una Prueba de Aptitud de Combate son:

Los Equipos Tierra, Mar y Aire de la Marina de Guerra de los Estados Unidos (SEAL, por sus siglas en inglés).

Tripulantes de combate de guerra especial.

Técnicos de desactivación de artefactos explosivos.

Buzos de flota.

El ejercicio para los grupos especializados consta de una prueba anual de natación. Además, deberán usar un chaleco lastrado de 19 libras (9 kilos) para las pruebas convencionales de fuerza y resistencia.

Paso a paso de cómo es la prueba física para los marinos de EE.UU.

Los marineros de combate intercambiarán la PRP por nuevos ejercicios. El inicio del examen son 800 metros de natación cronometrada, que debe hacerse sin tubo respirador. Se puede realizar con cualquier estilo de natación, de acuerdo con la guía de la Armada.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos también tuvo modificaciones en sus exámenes físicos U.S. Air Force

Tras descansar 10 minutos, los militares tienen que ponerse el chaleco para una triserie de ejercicios de resistencia y fuerza:

Carrera de 1 milla (1,6 kilómetros)

Dominadas: la mayor cantidad que se pueda hacer, sin límite de tiempo.

Flexiones: se evaluará cuántas pueden hacer en dos minutos.

Otras modificaciones en las pruebas de la Marina de Estados Unidos

En la PRP también se incluye una evaluación de composición corporal. Se le hicieron modificaciones para que ahora el cálculo de la cintura-altura sea igual para hombres y mujeres.

Además, los que tengan un puesto BCA se verán obligados a obtener un puntaje general sobresaliente-bajo con un puntaje excelente-medio o superior.

Por otra parte, los reclutas que hayan estado fuera de labores por maternidad, tienen que hacer las pruebas cuando vuelvan. La única condición es que deben estar médicamente autorizados.

Fotografía publicada por la Marina de Estados Unidos

Qué pasa con los marineros que no aprueban los exámenes en EE.UU.

Los militares que no consigan el puntaje mínimo, obtendrán una separación administrativa, lo que les impediría acceder a un ascenso. Es necesario que acumulen tres evaluaciones no aprobadas en un plazo de cuatro años para llegar a esa sanción. Antes, dado que solo era una prueba anual, se debía incurrir en solo dos fallas para despedirlos.

Aun así, quienes ya tengan la falta, todavía tienen una alternativa. Su oficial al mando podría darles una oportunidad de hacer un examen especial. De ser aprobado, se frenaría la sanción administrativa.