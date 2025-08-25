A cuánto asciende la fortuna de Pepe Aguilar y su familia: padre de Ángela y líder de una dinastía musical en México

Pepe Aguilar es conocido como el líder de una dinastía musical en México, pero su historia en la industria tiene como antecedentes a sus padres, los cantantes y actores Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Con esa biografía, muchos se preguntan a cuánto asciende la fortuna del padre de Ángela, joven que también ha ganado un lugar en el género regional.

La fortuna de Pepe Aguilar y su familia

Aguilar se ha convertido en un referente de la música mexicana, como cantante de ranchero, principalmente, aunque también ha incursionado en otros géneros. Así, el hijo de dos leyendas del espectáculo en México, ha logrado consolidar una carrera que le ha permitido crear una fortuna millonaria.

El intérprete ha diversificado sus negocios para crear una fortuna de 10 millones de dólares Facebook Pepe Aguilar

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, el cantante nacido en San Antonio, Texas, que actualmente tiene 57 años y más de 35 de carrera, cuenta con un patrimonio neto de 10 millones de dólares, un capital que ha logrado, en parte, a incursionar en otros negocios, además de la música.

Sin embargo, parece que no se trata de algo único en la familia, ya que según lo reportado en el mismo sitio, su padre, Antonio Aguilar, logró amasar una fortuna de US$20 millones, hasta el momento de su muerte. El cantante y actor, que grabó más de 150 álbumes y protagonizó más de 120 películas, falleció en junio de 2007.

Pero el capital de la familia no se ha quedado solo en el intérprete de Por mujeres como tú, ya que su hija Ángela Aguilar también ha logrado formar una considerable fortuna. El sitio refiere que la joven cantante cuenta con un patrimonio de US$5 millones. El cual se podría sumar al de su esposo, el también intérprete, Christian Nodal, quien tiene una riqueza de US$20 millones.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en 2024 Foto Instagram @angela_aguilar_

Los negocios que hicieron millonario a Pepe Aguilar

El intérprete comenzó su carrera musical a finales de la década de los 80, sin embargo, decidió convertirse también en productor. Para el año 2000, creó Equinoccio Records, su propia compañía discográfica. Para 2001, abrió un estudio de grabación, Neo Audio, para apoyar la carrera de diversos artistas.

En 2016, junto a su segunda esposa, Aneliz Álvarez, fundó Machín Records, una empresa de medios con la que formado las carreras de sus hijos, Ángela y Leonardo, además de desarrollar nuevos talentos.

Aguilar también ha sabido monetizar contenido en redes sociales, sobre todo en YouTube, en donde comenzó a publicar vlogs como una forma de conectarse con sus seguidores sin necesidad de intermediarios, según explicó Telemundo.

El medio también señaló que ha tenido invernaderos, equipos deportivos y en 2009 lanzó su propia línea de calzado. También se sabe que tiene una marca de ropa, y es productor de caballos pura sangre en su rancho de Zacatecas, México, llamado El Soyate.

Aguilar es productor de caballos pura sangre, una pasión que heredó de su padre Facebook Pepe Aguilar

Además, en el mismo negocio de la música, se suman las giras tanto por México como por Estados Unidos, los conciertos individuales y los que hace junto con sus hijos, además de las regalías que recibe por canciones y colaboraciones con otros artistas.

Aunque Ángela y Leonardo son sus hijos más conocidos en el medio del espectáculo, por seguir los pasos de su padre, el intérprete y empresario tiene dos hijos más. Emiliano, de su primer matrimonio, con quien no mantiene una relación cercana, y Aneliz.