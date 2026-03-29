Así es la casa del ecuatoriano Moisés Caicedo en Europa: lugar de descanso antes del Mundial 2026

Moisés Caicedo es una de las grandes figuras de Ecuador de cara al Mundial 2026. Como futbolista del Chelsea, el ecuatoriano se instaló en Londres desde su llegada al club en 2023. A diferencia de muchos otros futbolistas de primer nivel, no habría optado por una gran mansión, sino que prefirió una casa en la que se pudiera sentir la cercanía con su familia.

La casa de Moisés Caicedo en Londres alejado de los lujos

El ecuatoriano llegó al Chelsea a mediados de 2023. Desde ese entonces, se desempeña en el equipo londinense y se presenta como una de las figuras destacadas de la selección que dirigirá Sebastián Beccacece en el Mundial 2026.

En ese contexto y dado que es un jugador de la Premier League, muchos podrían creer que Caicedo tiene una lujosa mansión con todo tipo de comodidades. Sin embargo, el ecuatoriano apostó por otro tipo de vivienda.

Según un video compartido por el canal El Futbolero Ecuador en YouTube, la propiedad del mediocampista en Inglaterra no se caracteriza por los lujos ni ostenta los ingresos del oriundo de Ecuador como futbolista de primer nivel.

La fuente asegura que la propiedad es “elegante y funcional” y que está ubicada estratégicamente en las cercanías del predio del Chelsea, para evitar grandes traslados para concurrir a los entrenamientos.

Así es la casa de Moisés Caicedo en Londres Captura YouTube El Futbolero Ecuador

Entre sus características se destacó que se trata de una vivienda moderna con mucha luz natural. El enfoque de Caicedo al elegir la casa no fue tener una enorme mansión con muchas habitaciones de más, sino un lugar que brindara comodidad a él y a su familia y al mismo tiempo se sintiera acogedor como hogar.

Dentro de la vivienda, Caicedo dispone de un espacio en el que puede conectar con sus raíces. Concretamente, un rincón de la casa está dedicado a que él pueda disfrutar del café ecuatoriano y sentirse como en su país a pesar de la distancia.

Caicedo también remodeló la casa de sus padres en Ecuador

De acuerdo con el video, antes de tener su propiedad en Londres el ecuatoriano se había enfocado en mejorar la realidad de sus padres. A partir de su éxito como futbolista, remodeló la vivienda familiar ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Moisés Caicedo también se encargó de mejorar la vivienda de su familia en Ecuador Captura YouTube El Futbolero Ecuador

Aunque no se brindaron mayores detalles de la vivienda, sí se conoció que el futbolista del Chelsea aplicó un criterio similar para la casa de sus padres. La prioridad no fue el lujo, sino garantizar que tanto ellos como sus hermanos estuvieran cómodos y pudieran disfrutar al 100% de su propiedad.

La carrera de Moisés Caicedo: su venta a Inglaterra y su rápida adaptación

Según Transfermarkt, el ecuatoriano comenzó a destacarse en el primer equipo de Independiente del Valle durante 2020. Eso le valió la transferencia al Brighton & Hove Albion en 2021.

Aunque seis meses después fue cedido al Beerschot VA, tras un año en Bélgica retornó al Brighton y se destacó como figura. Luego de una temporada exitosa, fue adquirido por el Chelsea a mediados de 2023, donde permanece en la actualidad.