Clarissa Molina revela cómo logró triunfar en Univision: “No entendía mi nombre en inglés”

Clarissa Molina es una modelo y actriz reconocida por su papel como presentadora en la televisión hispana en Estados Unidos. Aunque antes de alcanzar el nivel de éxito del que goza actualmente, tuvo que enfrentarse a diversas dificultades como migrante, ya que viajó desde República Dominicana hasta Nueva York en su adolescencia.

Clarissa Molina recuerda cómo llegó a EE.UU. desde Santo Domingo

En una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca (Univision), Clarissa Molina detalló que en medio de conflictos familiares, obtuvo la residencia estadounidense cuando tenía 15 años, por lo que viajó desde Santiago, República Dominicana, hasta Nueva York.

La presentadora de televisión explicó que sus padres estaban peleados en el momento que ella legó a EE.UU., por lo que se fue a vivir con Raúl, uno de sus tíos.

“Fue algo nuevo para mí... yo decía: ¿qué es esto?”, dijo Clarissa Molina al hablar sobre el cambio de rutina que enfrentó al migrar al país norteamericano, en donde debía levantarse de madrugada para tomar el bus escolar, mientras que en su país podía llegar al colegio con solo caminar un par de cuadras.

La famosa también explicó que le costó adaptarse al clima, debido a que hacía demasiado frío, además de que no entendía muy bien el inglés, al punto de que no sabía reconocer cuando la llamaban por su nombre.

Clarissa Molina es una presentadora de la televisión hispana en Estados Unidos (Facebook/Clarissa Molina)

“El idioma fue un reto para mí... me decían Clarissa (con acento estadounidense) y como si nada conmigo porque no entendía ni siquiera mi nombre en inglés, solo sabía lo básico”, recordó la modelo con sentido del humor.

Molina también reveló que se perdió un par de veces en La Gran Manzana. Constantemente viajaba desde Nueva Jersey a Nueva York en busca de que alguien la firmara para poder convertirse en modelo.

La historia de triunfo de Clarissa Molina como presentadora en Univision

Tras haber tocado puertas en distintos lados dentro del mundo del modelaje y no ver los resultados que esperaba, Clarissa Molina decidió participar en su primer concurso de belleza, en donde quedó como primera finalista.

Después, participó en más certámenes hasta que llegó a un segmento de Sábado Gigante (Univision) en donde participó en un segmento llamado Qué bonita es mi hija, lo que marcaría el inicio de su carrera en la cadena de televisión.

La actriz es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión de habla hispana en EE.UU. (Facebook/Clarissa Molina)

Tres años después de su participación en este programa, la famosa consolidó su éxito en 2016 al coronarse como reina del certamen Nuestra Belleza Latina VIP (Univision), según Hola!.

La presentadora El Gordo y la Flaca también fue ganadora del concurso Mira Quién Baila (Univision) en 2019. Y tras varios años frente a la pantalla se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas por el público.

Los nuevos proyectos de Clarissa Molina

A poco menos de una década de que se coronara como reina de Nuestra Belleza Latina VIP, la también actriz latina continúa en crecimiento dentro de la industria del entretenimiento. Actualmente, tiene su propio pódcast llamado Clarissima, aunque tiene expectativas para nuevos proyectos.

Molina está lista para explorar aún más su faceta como actriz y en una entrevista con People lanzó un fuerte mensaje en el que asegura que quiere participar en películas, tanto en inglés como en español, e incluso en telenovelas.

Además de presentadora, Clarissa Molina es modelo, actriz y productora (Faceboook/Clarissa Molina)

Otro de sus talentos y pasiones es la producción, y explicó que está en busca de una nueva propuesta para fortalecer su marca, aunque dijo estar segura de que “todo llegará a su tiempo”.

La presentadora de Univision destacó que los últimos nueve años que ha sido figura en el mundo de la televisión han aportado a su crecimiento personal y profesional, y todo lo que ha vivido en los sets de grabación ha dejado huellas en su vida.