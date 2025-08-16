Cuál es el precio del tratamiento que Kim Kardashian se hará en México y que está prohibido en EE.UU.

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores tras compartir que viajó a México para iniciar un tratamiento en busca de mejorar su salud, luego de que sufriera de un accidente en el gimnasio. Este procedimiento cuesta al menos 7 mil dólares y no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y no puede realizarse en Estados Unidos.

El tratamiento “vanguardista” que Kim Kardashian se realiza en México

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa compartió su emoción ante el tratamiento con células madre Muse, el cual inició en busca de sanar el dolor insoportable que tiene en el hombro a consecuencia de un accidente que sufrió en el gimnasio hace dos años.

Kim Kardashian junto al Dr. Khan y Khloé Kardashian en la clínica Eternal, en Monterrey, México (Instagram/@kimkardashian)

“Me lesioné mientras levantaba pesas... lo intenté todo para encontrar alivio, hasta que conocí el potencial de la terapia con células madre”, escribió la famosa junto a algunas fotografías en las que posa a lado de su hermana Khloé Kardashian y del Dr. Adeel Khan.

Según el testimonio de Kim, su hombro mejoró de manera importante desde el primer tratamiento, por lo que decidió viajar nuevamente a México a tratar un nuevo padecimiento: el dolor de espalda crónico que la aqueja desde hace varios años.

La modelo y empresaria aseguró que cada persona es diferente, y que ella solo comparte lo que le funcionó y advirtió que las células madre de Muse no están disponibles en EE.UU.

Cómo es y cuánto cuesta el tratamiento con células madre

El procedimiento al que se sometió Kim Kardashian se realizó en la clínica Eterna Health, que está liderada por el Dr. Adeel Khan, especialista en medicina regenerativa, y ubicada en México.

Según su cuenta de Instagram, otros famosos como Zac Efron han visitado la clínica, que también tiene sucursales en Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Lituania.

Personalidades como Zac Efron han visitado la clínica Eterna Health en México (Instagram/@dr.akhan)

El procedimiento de células madre se realiza en México principalmente por las leyes del país, ya que está permitido cultivar y reproducir en laboratorios dichas células que se extraen de los mismos pacientes, según su sitio web.

Las células Muse, las que se aplicaron a Kim Kardashian, destacan de los tratamientos regenerativos habituales debido a que no se asocian con la aparición de tumores, son más seguras y no requieren de modificación genética.

Aunque el sitio web del centro médico no especifica el costo de un tratamiento similar al de la modelo estadounidense, otras fuentes como Bookimed apuntan a que el precio oscila entre los US$7 mil y los US$15 mil.

Por qué la FDA no autoriza el tratamiento con células madre

La FDA mantiene normas estrictas en cuanto a la aplicación de tratamientos con células madre debido a los riesgos que representan para la salud pública, ya que muchos de ellos no están probados, son muy costosos y podrían tener grandes efectos secundarios, según The New York Times.

Además, científicos como el profesor Paul Knoepfler, de la Universidad de Medicina de California, explicó que existen son tipos de terapias con células madre, las no probadas y las que sí cuentan con un respaldo científico, y sin la regulación de este organismo probablemente confundirían a los pacientes.

Kim Kardashian se somete a tratamiento de células madre en México (Instagram/@kimkardashian)

En Estados Unidos, las empresas que trabajan con células madre deben solicitar la aprobación de la FDA para poder hacer estudios en seres humanos, y así comprobar que el tratamiento que proponen realmente funciona.

Además, se menciona que los procedimientos que ofrecen las clínicas privadas generalmente no están probados científicamente, lo que podría generar complicaciones en la salud o retrasar la implementación de tratamientos cuyos resultados sean legítimos.

En las terapias que ya han sido aprobadas por la FDA, las células madre se manipulan en laboratorios tras ser obtenidas a través de la médula ósea, la sangre o la piel.