Cuándo salen a la venta las entradas de Ariana Grande en Estados Unidos

Aria Grande confirmó su regreso a los escenarios con “The Eternal Sunshine Tour”, una gira que recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Esto es todo lo que se sabe sobre la venta de entradas, costos y fechas de sus conciertos en Norteamérica.

Cuándo inicia la venta de las entradas de Ariana Grande en EE.UU.

En EE.UU. la venta de entradas para la nueva gira de Ariana Grande se realizará a través de Ticketmaster. La preventa será exclusiva para quienes realicen su registro e iniciará el próximo martes 9 de septiembre de 2025, a partir de las 10 horas (tiempo del este).

Ariana Grande confirma gira en 2026, recorrerá Estados Unidos, Canadá y Reino Unido (Instagram/@arianagrande)

Todos los fanáticos que se registren podrán acceder a la venta temprana de boletos para los diferentes conciertos de la intérprete, las entradas restantes estarán disponibles para el público en general a partir del miércoles 10 de septiembre a las 10.00 hs.

La cantante de éxitos como Break Free, Side to Side o Into You, también contará con experiencias VIP, según Variety, con paquetes exclusivos, acceso a la sala privada de la artista, entradas premium, y anticipadas al recinto, así como regalos personalizados.

Ariana Grande regresará a los escenarios con más de 20 conciertos programados en el país norteamericano. Y aunque aún no se conocen los precios de las entradas a su The Eternal Sunshine Tour, en su sitio web ya tiene su álbum disponible con costo de US$9,99, así como playeras y sudaderas que van desde los US$35 hasta los US$85.

Cuándo y dónde son los conciertos de Ariana Grande en su gira 2026

La también actriz nacida en Florida se presentará en diferentes ciudades de su país de origen, así como en Reino Unido y en Canadá a partir del próximo junio de 2026. Las fechas específicas y ciudades de sus conciertos son:

Estados Unidos

Junio 6 y 9 - Oakland Arena, California.

Junio 13 y 14 - Crypto.com Arena, Los Ángeles, California.

Junio 17 y 19 - Kia Forum, Los Ángeles, California.

Junio 24 y 26 - Moody Center, Austin, TX.

Junio 30 y julio 2 - Amerant Bank Arena, Sunrise, FL.

Julio 6 y 8 - State Farm Arena, Atlanta, GA.

Julio 12, 13, 16 y 18 - Barclays Center, Brooklyn, NY.

Julio 22 y 24 - TD Garden, Boston, MA.

Agosto 3 y 5 - United Center, Chicago, IL.

Canadá

Julio 28 y 30 - Centre Bell, Montreal, QC.

Reino Unido

Agosto 15, 16, 19, 20 y 23 - The O2, London, UK.

Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana grande como Galinda para Wicked (Wicked Movie)

El regreso de Ariana Grande a los escenarios tiene lugar luego de que la artista declaró en 2024 que deseaba “reconectar con la música”, ya que últimamente estuvo enfocada en su participación en la cinta Wicked, según The Hollywood Reporter.

En ese entonces, la famosa declaró que le encanta la música, pero que también se sintió feliz de reconectar con el teatro musical, además de que advirtió que su ritmo de trabajo en la próxima década no sería igual a lo que ha hecho como cantante en los últimos 10 años.

El álbum de Ariana Grande que dio nombre al “The Eternal Sunshine Tour”

Este es el séptimo álbum de estudio de la famosa, quien había estado ausente de los escenarios desde el 2019, según The Hollywood Reporter. El disco “Eternal Sunshine” se lanzó en marzo de 2025 e incluye éxitos como Yes, And?, Supernatural, The Boy Is Mine y otros diez éxitos más.

Ariana Grande aseguró a sus fans que su pasión es hacer música (Facebook/ Ariana Grande)

El anuncio de Grande sorprendió a muchos de sus fans. Recientemente, la artista recibió una nominación a los Premios Oscar, además de que la segunda parte de la película Wicked se estrenará en cines a finales de 2025.

Ariana Grande tiene en puerta otros proyectos como actriz, aunque aseguró a sus seguidores que su pasión es la música.