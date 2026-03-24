Trabajó como galán de Verónica Castro y fue sinónimo de éxito, pero preocupó al ser visto en la calle con sus mascotas

Las comunidades de las colonias Roma y Condesa en la Ciudad de México encendieron las alarmas tras la difusión de un video en redes sociales sobre la actualidad de Alejandro Landero. El actor, quien alcanzó la fama en la década de los 80 en producciones emblemáticas como Rosa Salvaje junto a Verónica Castro, fue visto mientras dormía en una banca pública.

La realidad detrás del video viral del actor en la colonia Condesa

Según reportes de El País, el video mostraba al artista con sus pertenencias y varias mascotas, lo que generó una ola de solidaridad y especulaciones entre los usuarios sobre un presunto estado de abandono total.

El video del actor Alejandro Landero se volvió viral

Ante el revuelo mediático, Landero reapareció visiblemente molesto por la interpretación que los usuarios hicieron de los hechos.

El actor explicó que su estancia en la vía pública era temporal y se debía a que lo habían desalojado tras cumplir el plazo de alquiler en un departamento de la zona.

“Se exageraron las cosas, fue una nota mal informada”, declaró a la cuenta que difundió su situación mientras intentaba resguardarse en una camioneta de color rojo.

Además, aseguró que ya cuenta con una solución habitacional para los próximos meses.

Qué pasó tras el video viral de Alejandro Landero

El incidente se originó el pasado 19 de octubre de 2025 cuando una vecina publicó un pedido de ayuda en su perfil de X.

En el material audiovisual, se solicitaba asilo por un mes para el actor, bajo el argumento de que este se negaba a abandonar a sus animales para ir a un albergue común.

En las redes sociales aseguraron que el actor se encontraba en situación de calle X @LaRomaMex

Landero detalló que su intención no es solicitar caridad de forma permanente, sino reunir los recursos necesarios para concretar un traslado a Puerto Vallarta, Jalisco, donde planea emprender un proyecto personal de vida.

El intérprete reveló en entrevistas posteriores que tiene autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), lo que influye en su actual estilo de vida y en la forma en que gestiona sus crisis personales.

“Es una situación precaria, efectivamente, pero no estoy abandonado ni vivo en la calle a la buena de Dios”, remarcó.

Asimismo, dejó en claro que su familia, especialmente los hijos de su hermano, le brindan apoyo constante en este proceso de transición económica y habitacional.

Alejandro Landero habló sobre su difícil situación habitacional

De actuar con Verónica Castro y tener planes fuera de la pantalla a este difícil presente

Alejandro Landero aprovechó la atención de la prensa para recordar que su carrera en la actuación finalizó hace más de 30 años.

A pesar de haber participado en éxitos rotundos de la televisión mexicana como Monte Calvario, Vivir un poco y Papá soltero, el actor decidió alejarse de los reflectores de forma definitiva.

Actualmente, cuenta con una propuesta formal para habitar una casa prestada mientras concreta su viaje a la costa del Pacífico.

El famoso reiteró su deseo de que se respete su privacidad y se detenga la difusión de información que lo califica de manera errónea como una persona en situación de indigencia.

Alejandro Landero en sus épocas de actor Televisa

El objetivo del artista retirado es establecerse en Puerto Vallarta para trabajar en la concientización sobre las discapacidades visibles y no visibles, una labor que considera más relevante que retomar su pasado en la industria del entretenimiento.