¿Dulce o truco? La actriz estadounidense de La Ley y el Orden que se declaró fan de una golosina típica latina

La actriz estadounidense Kelli Giddish, conocida por su papel en La ley y el orden, mostró recientemente su fanatismo por una golosina típica latina. En una publicación en redes sociales, compartió una imagen del dulce que lleva el nombre de Vauquita y agradeció a la Argentina por el regalo.

La golosina argentina que despertó el fanatismo de la actriz Kelli Giddish

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Giddish compartió una foto de la Vauquita y escribió: “¡Muchas gracias a Argentina! Tuve un dulce regalo de ustedes hoy”. En la imagen se pueden observar cuatro paquetes del postre sobre una hoja de papel similar a la de los guiones.

La golosina latina típica se trata de la Vauquita, un dulce popular en Argentina Kelli Giddish - @kelligiddish

Los ingredientes de la golosina son: dulce de leche, leche, azúcar, glucosa de maíz y bicarbonato de sodio. En un paquete marrón claro y blanco, el dulce consiste en una tableta sólida que también tiene una receta dietética con calorías rebajadas.

La versión que se comercializa hoy en día fue lanzada hace 70 años por el nieto del fundador de Cauca, con el nombre que lleva en la actualidad. Desde entonces, se convirtió en un clásico del país latino.

En la década de 1990, la familia vendió la compañía a la cadena de heladerías Massera, que quebró en 2001. Dos años más tarde llegó a manos de su dueño actual, el empresario Rubén López.

La publicación de Giddish fue realizada a tres días del festejo de Halloween, muy popular en Estados Unidos. Durante el 31 de octubre, personas de todas las edades se disfrazan para celebrar la tradición. En ese contexto, los niños salen a pedir golosinas a las casas de los vecinos con una frase popular: “¿Dulce o truco?“.

El trabajo actual de la actriz estadounidense de La Ley y el Orden

El jueves 25 de septiembre se emitió el primer capítulo de la temporada 27 de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (SVU, por sus siglas en inglés). La serie policial inició esta vez con la muerte de uno de los personajes más queridos por los seguidores: el capitán Donald Cragen, interpretado por Dann Florek.

La golosina latina típica fue relanzada hace 70 años por el nieto del fundador La Vauquita - @vauquitaoficial

Además, Giddish retomó su papel como Amanda Rollins. La actriz había dejado de participar de la serie en 2022. Los televidentes que quieran ver los nuevos capítulos podrán sintonizarlos cada jueves a las 21 hs ET por NBC.

Por qué la actriz estadounidense dejó La Ley y el Orden en 2022

Si bien abandonó su participación en la serie tres años atrás, el personaje que interpreta volvió a aparecer esporádicamente, en seis ocasiones distintas. En una publicación de Instagram en aquel entonces, la actriz explicó la importancia del rol para su carrera artística.

“Interpretar a Rollins ha sido una de las mayores alegrías y privilegios de mi vida”, sostuvo: “Simplemente, no hay otro personaje en la televisión como Rollins. Ella ha crecido y cambiado, y yo también”.

“He aprendido mucho durante mi tiempo en ‘SVU’ y lo he aplicado a todo lo que está por venir”, concluyó la publicación.

La actriz estadounidense retomó su papel como Amanda Rollins en la nueva temporada Kelli Giddish - @kelligiddish

De acuerdo con NBC, el personaje de la actriz había dejado la SVU para convertirse en profesora de criminología, pero luego “se aburrió de la vida docente”. La cadena televisiva relata que después de tomarse un tiempo libre y ayudar a la capitana Olivia Benson (interpretada por Mariska Hargitay) con casos en su tiempo libre, se dio cuenta de que echaba de menos el trabajo policial.

Al ser recomendada por Benson, el personaje que interpreta Giddish se convirtió en la comandante de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). En su nuevo rol, Rollins aún es “una de las protagonistas indiscutibles de SVU”, según la cadena.