De Hialeah a Netflix: la repostera de origen cubano que honra sus raíces con una curiosa receta latina

Vanessa Barceló, repostera cubana de Hialeah, conquistó Netflix con su participación en Is it Cake? Halloween. Con su ingeniosa receta latina, un pastel con forma de sapo relleno de ron cubano, merengue y guayaba, la cocinera rindió homenaje a sus raíces y a la comunidad hispana de Miami.

Una cubana conquistó Netflix con su receta latina

Is it Cake? Halloween es la edición especial de la serie de concursos de repostería de Netflix. Estrenada el 8 de octubre de 2025 y conducida por Mikey Day, la producción reunió a nueve pasteleros destacados por sus creaciones hiperrealistas. Entre los participantes se encontraba Barceló, quien representó a Hialeah, una ciudad del condado de Miami-Dade, Florida, donde casi todos hablan español.

Barceló presentó un postre de sapo hiperrealista, elaborado con bizcocho de ron cubano y vainilla, relleno de merengue y guayaba, y coronado con galletas Ave María Instagram: @onelovecakes

La competencia consiste en la elaboración de pasteles extremadamente realistas bajo presión de tiempo. Acto seguido, se desafía a los jueces a distinguir entre objetos auténticos y sus versiones comestibles, en el marco de una temática de Halloween.

La cubana presentó un postre de sapo hiperrealista que combinaba un bizcocho de ron cubano y vainilla, relleno de merengue y guayaba, y coronado con galletas Ave María, según detalló Cubalite. La creación se convirtió en un homenaje a sus raíces cubanas y a los sabores de la cocina latina de Miami. Aunque no resultó ganadora en esa ronda, logró obtener un lugar en la final.

“Estoy sumamente orgullosa y agradecida por la oportunidad de representar a mi ciudad y mi cultura en Netflix. Fue un honor competir junto a artistas tan talentosos y estoy especialmente orgullosa de celebrar a nuestra hermana latina, Andrea, por llevarse la victoria. Realmente representamos nuestra cultura con orgullo”, compartió la repostera.

One Love Cakes: la historia de Vanessa Barceló, una repostera cubana en Miami

La cocinera Vanessa Barceló se destaca por crear pasteles comestibles inspirados en la cultura pop, como bolsos de lujo, un trofeo del Super Bowl, personajes de American Horror Story e incluso un paquete de toallitas Clorox durante la pandemia. Gracias a su creatividad y habilidad, ganó reconocimiento con su emprendimiento, One Love Cakes.

En su perfil de Instagram, Barceló compartió un mensaje que resume su historia: “Nací en Miami, crecí en Hialeah, soy cubana y orgullosa. Vengo de una familia que me ha educado para trabajar duro y perseguir mis sueños sin importar los obstáculos que se me presenten”.

Con su emprendimiento One Love Cakes, Barceló se destacó como repostera por elaborar pasteles comestibles inspirados en la cultura pop Instagram: @onelovecakes

En 2021, expresó su motivación tras su participación en Baking Impossible, un reality show de Netflix que pone a prueba a los concursantes en la creación de elaboraciones horneadas: “Quiero compartir mi historia con todos ustedes porque en la vida no hay límites: puedes lograr todo lo que te propongas con esfuerzo y dedicación. Espero que los motive a seguir adelante; siempre hay obstáculos en cualquier camino, pero se puede lograr. Amo mi cultura y mi ciudad, y la represento al máximo”.

El desafío legal que enfrentó la repostera cubana

Previo a su aparición en Netflix, Barceló enfrentó un episodio que afectó tanto su vida personal como su emprendimiento. En diciembre de 2016, la policía de Hialeah arrestó a Barceló durante una fiesta de “suéteres navideños feos” que organizaba en su hogar.

Fue acusada de golpear a un invitado con un bate de sóftbol y su fotografía policial se difundió por la ciudad. “Reconstruirme desde cero ha sido un camino muy difícil”, declaró la pastelera en su momento.

Barceló, años antes de su participación en Netflix, fue arrestada en su hogar de Miami tras ser acusada de golpear a un invitado con un bate de sóftbol Instagram: @onelovecakes

Sin embargo, según Barceló, no golpeó al invitado, sino que apuntó con el bate al hombre que intentaba agredir a su primo en una habitación del piso superior. La fiscalía coincidió y retiró el cargo por delito grave, mientras que un juez desestimó un cargo menor de agresión al considerar que actuó en defensa propia.

Posteriormente, la cocinera presentó una demanda contra la Policía de Hialeah al argumentar que el arresto injustificado había afectado su negocio de repostería.