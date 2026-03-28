El alimento prohibido en la dieta de Pedri antes del Mundial 2026: “Es complicado resistirme”

A falta de pocos meses para el Mundial 2026, los futbolistas ya se preparan con entrenamientos personalizados y otros métodos, y uno de los que más sufre esta etapa es Pedri. El mediocampista español lleva adelante una dieta que incluye ayuno intermitente para llegar en su mejor ritmo a la competencia entre selecciones. Según sus palabras, lo que más le cuesta es evitar las croquetas de jamón que cocina su madre, prohibidas por los especialistas en su plan de alimentación.

La dieta que hace Pedri antes del Mundial 2026 con un alimento prohibido

Durante el último año, a sabiendas de que 2026 llegaba con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los profesionales comenzaron a prepararse de distintas maneras. Mientras algunos optimizan sus métodos de entrenamiento, Pedri implementó un estricto plan de alimentación a mediados de 2025.

Pedri reveló que le cuesta mucho resistirse a comer las croquetas de jamón que prepara su madre en la preparación previa al Mundial 2026 @pedri

En principio, por consejo de su compañero de selección, Ferrán Torres, empezó a hacer ayuno intermitente. “Me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces. Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno“, relató, en una sesión de Fútbol Fiesta, un evento que organizó Decathlon en Barcelona.

La estrategia del ayuno intermitente, si bien es difícil de aplicar, no le supuso un gran desafío al futbolista de España. En su lugar, el obstáculo más complicado fue evitar un alimento que siempre disfrutó en su hogar. "Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre“, remarcó, citado por El Mundo.

En ese sentido, agregó que solo las prueba “en alguna ocasión después de un partido”. Para concluir sus palabras al respecto, sentenció: “¡Ya tendré tiempo de comer todas las que quiera cuando me retire!“.

Según la tienda en línea de alimentos Gastronomic Spain, las croquetas españolas se cocinan con salsa bechamel, que se elabora a partir de una grasa, como la mantequilla o el aceite, harina de trigo y leche. Las más populares son las de jamón, debido a que el país europeo tiene una tradición de contar con los mejores productos de este tipo.

El futbolista español, Pedri, conversa con fanáticos antes del Mundial 2026

Contra quién juega la España de Pedri en el Mundial 2026

El seleccionado español, que logró alzarse con el máximo trofeo de selecciones por única vez en Sudáfrica 2010, llega en buena forma a este Mundial, con Pedri y Lamine Yamal como algunas de sus principales figuras.

El sorteo del 5 de diciembre de 2025 determinó que España integrará el grupo H, junto con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Según el sitio web oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés), la Roja tendrá a los siguientes rivales:

Lunes, 15 de junio 2026, a las 12 hs (hora del este): España contra Cabo Verde (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

España contra Cabo Verde (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Domingo, 21 de junio 2026, a las 12 hs: España vs Arabia Saudita (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

a las 12 hs: España vs Arabia Saudita (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Viernes, 26 de junio 2026, a las 20 hs: Uruguay vs España (2 hs del sábado 27 de junio de España), por el Grupo H, en el Estadio Akron de Guadalajara.

En su debut en el Mundial 2026, España enfrentará a Cabo Verde, y luego deberá jugar contra Arabia Saudí y Uruguay en busca de avanzar a 16avos de final @sefutbol

Los equipos que integran el grupo tienen trayectorias diferentes en la competencia organizada por la FIFA:

Cabo Verde : jugará el máximo torneo de selecciones por primera vez. Hizo historia en las Eliminatorias de África y dejó en el camino a un gigante de la región como Camerún.

: jugará el máximo torneo de selecciones por primera vez. Hizo historia en las Eliminatorias de África y dejó en el camino a un gigante de la región como Camerún. Arabia Saudita : participará de su séptima Copa del Mundo. En 2022, fue la revelación al vencer a Argentina por 4 a 1 en fase de grupos. Desde su debut en Estados Unidos 1994 -llegó a octavos de final y marcó su mejor campaña-, solo faltó en dos ocasiones (2010 y 2014).

: participará de su séptima Copa del Mundo. En 2022, fue la revelación al vencer a Argentina por 4 a 1 en fase de grupos. Desde su debut en Estados Unidos 1994 -llegó a octavos de final y marcó su mejor campaña-, solo faltó en dos ocasiones (2010 y 2014). Uruguay: disputará su quinto Mundial consecutivo, el 17mo de su historia. Tiene dos títulos: 1930 y 1950, y su última vez en semifinales fue en Sudáfrica 2010.

Qué necesitan los españoles para entrar a EE.UU. para el Mundial 2026

Los fanáticos del fútbol de España que deseen viajar a Estados Unidos para ver a su selección en el Mundial 2026 no necesitan visa, sino que tienen que obtener la aprobación a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Cómo aplicar al ESTA para entrar a EE.UU. sin visa

Para avanzar con este proceso, es necesario que presenten una solicitud con los siguientes documentos, según el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés):