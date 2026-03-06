El país hispano que es favorito a ganar el Mundial y que no necesita visa para entrar a EE.UU.

Este año, entre junio y julio, se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el Mundial de Fútbol 2026, que reúne a varias selecciones con probabilidades de levantar la copa. Los ciudadanos de España, uno de los favoritos a ganar el torneo, no necesitan visa debido a que participan del programa de Exención de Visado, pero deben realizar el trámite bajo el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

No necesita visa para entrar a EE.UU.: el país que es favorito a ganar el Mundial 2026

Con una participación constante en los torneos de selecciones a lo largo de la historia, España es el tercer combinado europeo que estuvo presente en más fases finales, según la página oficial de la Federación de Fútbol Internacional Asociación (FIFA).

El testimonio de Luis de la Fuente, DT de España, sobre el enfrentamiento contra la Argentina

En total, la Roja participó en 16 fases finales de la Copa Mundial de la FIFA, y logró estar presente en todas las citas mundialistas desde Argentina 1978. Además tiene cerrada su presencia en 2030, donde será el país anfitrión junto a Portugal y Marruecos.

La mejor participación del seleccionado se dio en 2010, cuando logró alzarse con el campeonato tras vencer a Países Bajos en la final con un gol de Andrés Iniesta. Fue la última en unirse al selecto club, ya que el resto de equipos que le sucedieron ya habían sido campeones con anterioridad.

Al margen de aquel año, la Roja no jugó nunca otras semifinales de una Copa Mundial. Su segundo mejor resultado es el cuarto puesto de Brasil 1950, en un torneo cuyo formato contó con una liguilla final.

En su última participación, en Qatar 2022, comenzó con una goleada 7 a 0 a Costa Rica, pero poco a poco su desempeño mermó. Tras avanzar a octavos de final con un empate frente a Alemania y una derrota contra Japón, perdió por penales en su enfrentamiento con Marruecos.

El entrenador de España, Luis Enrique, abraza a Sergio Busquets luego de la eliminación por penales ante Marruecos, el martes 6 de diciembre de 2022, en Rayán, Qatar (AP Foto/Luca Bruno)

Para el campeonato de este año, el seleccionado español llega con grandes ilusiones ante la participación de figuras como Lamine Yamal, uno de los futbolistas jóvenes más destacados de la actualidad, y su coronación en la última Eurocopa frente a Inglaterra.

Qué necesitan los ciudadanos de España, favorito a ganar el Mundial, para entrar a EE.UU.

Antes de viajar a Estados Unidos, los españoles deben obtener la aprobación a través del ESTA. Para ello, es necesario que presenten una solicitud con los siguientes documentos, según el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés):

Pasaporte válido.

Dirección de correo electrónico válida del viajero.

Dirección de domicilio y número de teléfono del viajero.

Teléfono y correo electrónico del punto de contacto de emergencia del viajero.

Cómo aplicar al ESTA para entrar a EE.UU. sin visa

En este proceso, el solicitante también debe introducir información de viaje y responder preguntas de elegibilidad. Una vez completado y enviado, el sistema genera un número de confirmación con el que se puede consultar el estado de la solicitud. Se recomienda iniciar el trámite con antelación al viaje, incluso antes de adquirir los pasajes, ya que el proceso puede tomar hasta 72 horas para resolverse.

El costo de tarifa es de 40,27 dólares, luego de un aumento que comenzó a estar vigente en 2026. Es importante destacar que el permiso es válido por un período de dos años, siempre que el pasaporte no expire antes.

Mundial 2026 en EE.UU.: nuevo formato y el grupo del país que es favorito

La próxima edición se disputará por primera vez en tres países y con 48 equipos. Debido a la cantidad de participantes, se jugarán 104 partidos, lo que representa un aumento de 40 en comparación con el Mundial de Qatar 2022.

A diferencia del anterior formato, que incluía ocho grupos de cuatro equipos, esta Copa del Mundo contará con 12 de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, se clasificarán a los dieciseisavos de final.

Lamine Yamal es una de las estrellas de la selección de España, favorita a ganar el Mundial en EE.UU. FADEL SENNA - AFP

La selección del país integra el grupo H, con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, y debutará contra la nación africana en Atlanta. El calendario es el siguiente: