La Isla: desafío extremo, por Telemundo: la lista de los primeros famosos confirmados para la nueva temporada

Falta poco para que comience La Isla: desafío extremo, una de las travesías con mayor exigencia física y mental. Telemundo ya confirmó a los primeros famosos que se animarán a pasar por este desafío en la nueva temporada.

Quiénes son los primeros famosos confirmados para La Isla: desafío extremo

Son cinco los famosos confirmados para la nueva temporada de La Isla: desafío extremo, son Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Ximena Herrera, según lo dado a conocer a través de su cuenta de Instagram.

En medio de exóticas selvas y costas del Caribe, solo un participante logrará sobrevivir y llevarse miles de dólares (Intagram/@laislatlmd)

Una de las primeras en unirse a la travesía es Elizabeth Gutiérrez, estrella mexicoamericana de telenovelas y series, conocida por su papel doble en El Rostro de Analía y, más recientemente, por su participación en Velvet: El Nuevo Imperio, entre otros.

Otro de los que se sumará es Christian de la Campa, quien participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos y recientemente en Vuelve a Mí. Además, el actor ha conquistado al público en producciones como Tierra de Reyes y Santa Diabla.

La vocalista colombiana Helen Ochoa tendrá un lugar en este desafío, luego de brillar en Top Chef VIP, reportó Telemundo.

Finalmente, también confirmaron a Gary Centeno y Ximena Herrera. El actor costarricense participó en la tercera temporada de Top Chef VIP y ha mostrado su mejor lado actoral con papeles en series como La Jefa y Marea Alta.

Por otro lado, Ximena Herrera es reconocida por sus actuaciones en El Señor de los Cielos y Buscando a Frida, indicaron desde la cadena televisiva.

La Isla: desafío extremo propone una serie de pruebas muy exigentes, tanto a nivel físico como mental (Instagram/@laislatlmd)

Estos son los cinco famosos confirmados que se suman a esta aventura sin precedentes. Además, próximamente se anunciarán más personalidades para la nueva temporada.

Varias de las celebridades ya han compartido en sus redes sociales que serán parte de este desafío repleto de adrenalina. Una de ellas fue Helen Ochoa, quien subió una historia a su cuenta de Instagram. “Acepté este reto y voy por mi casa. Soy una persona luchona, que no se da por vencida”, expresó Helen.

La vocalista combina Helen Ochoa será parte de La Isla: desafío extremo, que iniciará en octubre (Instagram/@helen_ochoa)

Cuando comienza la “La Isla: desafío extremo” por Telemundo

La Isla: desafío extremo tendrá su estreno el próximo martes 7 de octubre a las 19 hs (tiempo del este de Estados Unidos), y estará bajo la conducción de Héctor Suárez Gomís, consignó Telemundo.

Para la nueva temporada, la estrategia y la fuerza física serán factores clave. Podrás ver como celebridades, estrellas de realities y concursantes de distintas nacionalidades deben sortear diferentes situaciones en un juego de alianzas y traiciones.

Los participantes se verán inmersos en medio de exóticas selvas y costas del Caribe, y solo quien logre sobrevivir logrará llevarse los US$200 mil.

La Isla: desafío extremo se convertirá en una aventura llena de adrenalina

La nueva temporada contará con 18 participantes que se enfrentarán a diferentes desafíos físicos y mentales de supervivencia, en lugares salvajes y remotos desde playas vírgenes hasta densos bosques tropicales y desiertos donde el calor es casi irresistible, detalla Telemundo.

Los famosos se dividirán en tres grupos: seis celebridades, seis estrellas de realities y seis concursantes más de distintas nacionalidades y trasfondo. Ellos deberán luchar semana a semana por sobrevivir en condiciones precarias, por lo que deberán dormir en el suelo, sin agua caliente, sin baño, y, además, deberán encender su propio fuego para cocinar y calentarse.

Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual. Aquellos que logren pasar podrán acceder al premio en efectivo.

La nueva temporada de La Isla: desafío extremo se transmitirá de lunes a viernes y el domingo en los canales de Telemundo, a partir de las 19 horas, tiempo del Este de Estados Unidos.

Además de la transmisión por televisión, la audiencia podrá ver los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store.