Las raíces migrantes de Autumn Durald Arkapaw: la mujer que hizo historia en los Oscar 2026

En la 98ª edición de los Premios de la Academia, la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw alcanzó un hito que trasciende lo artístico: por su trabajo en Sinners se convirtió en la primera mujer de la historia en recibir el Oscar a Mejor Fotografía.

Una victoria histórica en los Oscar para Autumn Durald Arkapaw

La categoría de Mejor Fotografía en los Oscar 2026 reunió a algunos de los nombres más reconocidos del cine contemporáneo. Sin embargo, la estatuilla terminó en manos de Autumn Durald Arkapaw por su trabajo en Sinners, imponiéndose sobre Dan Laustsen (Frankenstein), Darius Khondji (Marty Supreme), Michael Bauman (One Battle after Another) y Adolpho Veloso (Train Dreams).

La directora de fotografía se impuso ante colegas de la industria como Dan Laustsen (Frankenstein), Darius Khondji (Marty Supreme), Michael Bauman (One Battle after Another) y Adolpho Veloso (Train Dreams) Eli Adé - Warner Bros. Pictures

El triunfo tuvo un peso especial porque, incluso antes de ganar, su candidatura ya representaba un momento histórico. Según consignó INQUIRER.net, la cineasta nacida de madre filipina y padre afro-criollo se convirtió en la primera mujer de color en recibir una nominación al Oscar en esta categoría.

La Academia, tradicionalmente dominada por hombres en los rubros técnicos, había reconocido hasta entonces a muy pocas mujeres en fotografía cinematográfica, por lo que su aparición en la lista de nominados ya era considerada un avance significativo.

Las raíces culturales que marcaron su mirada

La historia personal de Durald Arkapaw está profundamente ligada a su identidad multicultural. Nació en una familia con raíces filipinas y afro-criollas, un origen que más tarde influiría en su manera de aproximarse a las historias cinematográficas.

Según relató a INQUIRER.net, su amor por las imágenes comenzó en la infancia, en el entorno familiar de su madre. Su abuela conservaba numerosos álbumes de fotografías que registraban viajes y momentos familiares.

Trailer oficial de "Sinners"

“Viajaban mucho y tomaban muchas fotos. Mi abuela tenía toneladas de álbumes que recuerdo que siempre mirábamos”, contó en una entrevista citada por el medio. Esas imágenes, explicó, funcionaban como una ventana hacia lugares y personas que formaban parte de su historia.

Con el tiempo, ese interés se transformó en una pasión personal por la fotografía. Durante la secundaria comenzó a experimentar con su propia cámara y, en un principio, pensó en estudiar Historia del Arte para convertirse en curadora o trabajar en instituciones culturales.

Su formación académica fue clave para su evolución profesional. La cineasta obtuvo un título en Historia del Arte en la Loyola Marymount University y posteriormente completó un programa de cinematografía en el AFI Conservatory.

Según informó LMU, ese recorrido educativo resultó determinante para moldear su enfoque visual. En el ámbito universitario descubrió la relación entre el análisis de imágenes, la historia cultural y el lenguaje cinematográfico, herramientas que luego aplicaría en su trabajo detrás de cámara.

La carrera de Autumn Durald Arkapaw: de videos musicales al Oscar

Antes de alcanzar el reconocimiento en los Oscar, Durald Arkapaw construyó una carrera progresiva dentro de la industria audiovisual. Comenzó con trabajos en videos musicales y producciones independientes, una etapa que le permitió desarrollar su estilo visual.

Con el tiempo, su trayectoria se expandió hacia series y películas de mayor escala. Entre sus trabajos más destacados se encuentran proyectos como Teen Spirit (2019), la serie Loki (2021) y Black Panther: Wakanda Forever (2022), en donde trabajó por primera vez con Ryan Coogler, director que la volvería a convocar para Sinners (2025).

El triunfo en los Oscar es el resultado de una fructífera relación profesional con el director Ryan Coogler, con quien ya había colaborado en el universo de Wakanda antes de unirse al proyecto de Sinners KEVIN WINTER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Al momento de recibir su nominación por Sinners, la propia cineasta admitió que le costó procesar lo que significó ese momento para su carrera. “Estoy tratando de tomarme un momento para dejar que todo esto se asiente”, expresó en una entrevista citada por INQUIRER.net.

Para ella, el trabajo con el director Ryan Coogler fue parte fundamental de esa experiencia. “Siempre estamos haciendo algo por primera vez y con un grupo muy especial de personas”, explicó. “Tener a mujeres de color liderando los departamentos fue algo que me inspira todos los días”.