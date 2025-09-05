Miss Universo Congo queda fuera del certamen: quién es la modelo que la reemplazará

La organización de Miss Universo en la República Democrática del Congo confirmó la destitución de Déborah Djema, quien habría sido coronada el pasado 25 de agosto para representar a su país en Miss Universo 2025, certamen que tendrá lugar en Tailandia. Ahora, una nueva figura tomó su lugar y se prepara para la competencia internacional.

Quién es la nueva representante de Miss Universo Congo

El Comité de Miss Universo República del Congo confirmó que su nueva representante es Dorcas Dienda Kasinde, según su comunicado.

La modelo Dorcas Dienda Kasinde fue nombrada Miss Universo Congo 2025 (Instagram/@missuniverse_drcongo)

Tras la destitución de Djema la corona le correspondería a la primera finalista, pero los organizadores del certamen de belleza informaron que tanto ella como la segunda finalista ya estaban comprometidas a participar en otros certámenes internacionales a los que no pudieron renunciar.

Basados en esto y en que el resto de las candidatas del certamen nacional de 2025 no estaban suficientemente preparadas para representar al Congo en Miss Universo, el comité decidió nombrar a Dorcas Dienda por su experiencia como reina de belleza.

La famosa tiene 30 años de edad y es reconocida por su trayectoria como modelo y por haber obtenido el título de Miss África en 2019, según el sitio oficial.

La modelo Dorcas Dienda fue nombrada Miss África en 2019 (Instagram/@dorcas_dienda)

Dienda nació y creció en la República del Congo, por lo que se considera a sí misma como una “embajadora del africanismo” y es una de las modelos más populares de su país y continente que suma más de 150 mil en su cuenta de Instagram.

Por qué Déborah Djema fue destituida de Miss Universo Congo

El pasado 3 de septiembre, la organización de Miss Universo Congo confirmó la destitución de Déborah Djema, quien había sido ganadora del certamen celebrado el pasado 25 de agosto.

El comunicado indica que la modelo fue destituida de su cargo y no está autorizada a ostentar ni reclamar ningún estatus, derecho o afiliación relacionados con el título.

En cuanto a las razones de la destitución, el comité dijo que Djema se negó a firmar el contrato de Miss Universo Congo, cosa que fue considerada inapropiada, pues la organización “no puede ajustarse a los deseos o necesidades de la Miss”.

Comité Miss Universo Congo destituye a Déborah Djema de su título (Instagram/@missuniverse_drcongo)

Además, mencionaron que este tipo de comportamiento podría hacer que la República Democrática del Congo quede descalificada del certamen internacional, lo que llevó a la organización a “ejercer su derecho de revocación inmediata sin previo aviso”.

También se informó que la Miss destituida tiene prohibido hacer cualquier referencia a su antiguo título, a la empresa o a sus filiales y tendría que eliminar las fotografías y videos relacionados con la corona, la banda o el logotipo de la organización.

Las condiciones impuestas por el comité tuvieron que ser aplicadas en máximo 24 horas posteriores al comunicado, pues de lo contrario Miss Universo Congo podría haber emitido acciones legales en contra de la ex reina de belleza.

Déborah Djema había sido coronada Miss Universo Congo el 25 de agosto de 2025 (Instagram/@DéborahDjema)

Cuándo y dónde es el Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia la mañana del próximo 21 de noviembre, aunque en Estados Unidos y en otros países de América Latina podrá sintonizarse la noche del 20, por la diferencia horaria entre ambos continentes.

El evento tendrá lugar en el Impact Arena del país asiático y durante varios días de noviembre habrá diversas actividades para las candidatas a la corona. El calendario del certamen indica que el 2 y 3 de noviembre las reinas de belleza serán recibidas en el Aeropuerto Internacional de Bangkok y tendrán una sesión de fotos.

Un día después participarán en un fashion show y también en una ceremonia de bienvenida en la sala de conciertos MGI Arena, y los siguientes días, antes de la final, podrán recorrer la ciudad y participar en más actividades sociales.