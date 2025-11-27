Qué es la “estrategia híbrida”, el mejor método para comprar durante el Black Friday en EE.UU. según la IA
ChatGPT y Gemini aconsejan a los compradores sobre la mejor forma de conseguir buenas ofertas este año
- 4 minutos de lectura'
Luego de Thanksgiving, los estadounidenses esperan el Black Friday, uno de los días de compras más concurridos del año. En el llamado “Viernes Negro”, las tiendas ofrecen ofertas especiales. Pero, con el crecimiento colosal del comercio electrónico, muchos se preguntan: ¿qué es mejor, comprar en línea o ir a una tienda física? Esta es la respuesta de la inteligencia artificial (IA).
¿Comprar en línea o ir la tienda en el Black Friday? La respuesta de ChatGPT
ChatGPT, una de las IA más populares, indica que depende de lo que se valore al momento de hacer las adquisiciones de artículos o productos y de lo que se quiere comprar.
De acuerdo con un análisis del chatbot, estas son las ventajas de las compras en línea para el Black Friday en Estados Unidos:
- Comodidad y rapidez: se puede comprar desde casa, a cualquier hora, sin tener que lidiar con filas, tráfico o desplazamientos.
- Variedad y opciones: muchas tiendas ofrecen un catálogo más amplio en línea que el de la tienda física, lo que permite encontrar con más facilidad el modelo o artículo exacto que se busca.
- Ofertas exclusivas y envío: muchas promociones por el Viernes Negro se dan principalmente online; además se puede recibir la compra en casa, lo que es especialmente útil para artículos grandes.
Las ventajas de ir a tiendas físicas, son:
- Ver y tocar el producto: esto ayuda a evaluar calidad, tamaño y/o ajuste del producto, algo importante al comprar ropa, calzado, electrónica o muebles.
- Recoger al momento: si se compra algo en tienda, no hay que esperar por los envíos; además se evitan problemas de devoluciones.
- Asesoramiento: a veces se tiene la ayuda directa de vendedores, lo que puede ser útil cuando se duda entre modelos.
La IA concluye que si se vive en un área con muchas tiendas, se tiene vehículo y se buscan cosas que requieren de comprobar calidad, ir a la tienda física puede ser mejor opción.
En cambio, si se tiene poco tiempo, se valora la comodidad, se busca mayor variedad, o se prefiere el evitar aglomeraciones, comprar en línea es probablemente más adecuado.
Compras en Black Friday: las recomendaciones de Gemini
Gemini, el asistente de IA de Google, indica que no hay una respuesta única cuando se trata de elegir entre las compras en línea o ir a la tienda física, ya que la mejor opción depende totalmente de las preferencias y de lo que se quiere comprar.
“En general, la tendencia actual es que las compras en línea han ganado mucho terreno y ofrecen grandes ventajas, haciendo que la necesidad de ir a las tiendas físicas sea menor que en años anteriores”, precisa.
De acuerdo con la IA de Google, estas son las compras ideales para cada opción:
- Compras en línea: ideal para electrónica, electrodomésticos grandes, artículos populares con gran demanda (que suelen tener buen stock online), y para quienes valoran la comodidad y la seguridad.
- Tiendas físicas: mejor para ropa y calzado (para probar talles), artículos que se necesitan con urgencia, o si se busca una oferta “doorbusters” (de apertura) y se está dispuesto a hacer fila.
Compras por el Black Friday en Estados Unidos: la conclusión de la IA
Amabas inteligencias artificiales concluyen que la mejor opción es una estrategia combinada. ChatGPT explica que muchos hacen la investigación online, para comparar precios y ver reseñas, lo que los lleva a decidir si ir a la tienda física para confirmar calidad; o al revés: ven algo en tienda y lo compran en línea para saber si es más barato.
“Si quieres mi consejo. para este año conviene utilizar una estrategia híbrida: empieza comparando precios en línea, decide qué artículos realmente te importan ver en persona, y — si hay opción — usa “compra online y recoge en tienda” cuando esté disponible", indica el chatbot de OpenAI.
Por su parte, Gemini recomienda:
- Investigar en línea: revisar los folletos de las tiendas y los sitios web en los días previos para ver dónde están las mejores ofertas para los artículos que se desean.
- Aprovechar el “Buy Online, Pick Up In-Store”: esta opción combina lo mejor de ambos, al asegurar el producto en línea (y evitar que se agote) y recoger inmediatamente en la tienda sin tener que navegar por las multitudes (a veces con carriles especiales).
