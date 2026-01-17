California repartirá carritos de venta ambulante: quiénes pueden calificar para obtener uno
El programa cuenta con casi 300 ejemplares que serán entregados a vendedores que cumplan con los requisitos
- 4 minutos de lectura'
El Programa de Carritos de Venta en las Banquetas otorgará estos vehículos para la venta ambulante en una ciudad de California. Además, aplicará otras medidas de apoyo a los comerciantes callejeros para que cumplan con los nuevos requisitos legales que se impondrán este 2026.
Quiénes podrán recibir un carrito de venta ambulante
El programa entregará 280 carritos de venta ambulante en Los Ángeles a los comerciantes que cumplan con los requisitos, esto como parte de una estrategia del Departamento de Oportunidades Económicas del Condado (DEO, por sus siglas en inglés), y el de Desarrollo Económico y Laboral de la Ciudad (EWDD, por sus siglas en inglés), según Telemundo.
Las personas interesadas en aplicar al programa deberán cumplir con lo siguiente:
- Ser mayores de 18 años de edad.
- Tener su residencia en el condado de Los Ángeles, California.
- Ser un trabajador autónomo dedicado a la venta ambulante.
- Que sus ingresos anuales sean inferiores a los US$75 mil.
- Su negocio ambulante deberá operar en la ciudad de Los Ángeles o en el área no incorporada de LA.
- Deberán cumplir con las normas de salud y de seguridad pública, y tener los permisos necesarios para operar como vendedores ambulantes.
Cómo solicitar un carrito para venta ambulante
La inversión para regalar carritos de venta ambulante consta de US$2,8 millones y para aplicar al programa es necesario ingresar al sitio web del DEO y llenar el formulario correspondiente.
Se aclara que el estatus migratorio no importa, y que los vendedores que estén calificados podrán acceder a uno de los vehículos, además de obtener ayuda en inglés o en español para garantizar un acceso equitativo al proyecto.
Este no será el único apoyo que brinde el condado de Los Ángeles a los comerciantes callejeros, ya que igual aplicará una exención de la tarifa de US$604 durante los primeros dos años de operación, así como una reducción de US$100 para el tercer año.
Algunos otros de los procesos en los que se ayudará a los vendedores ambulantes ya existentes y a los que recién se incorporen al negocio son:
- Registro de venta ambulante
- Talleres educativos
- Asistencia técnica personalizada para registrarse y cumplir con las normas
- Carritos de venta de bajo costo
- Recursos empresariales como asistencia jurídica y capital
Cuáles son los permisos necesarios para la venta ambulante
Los permisos y licencias necesarios para operar un carrito de venta ambulante, de acuerdo con el condado de Los Ángeles, son:
- Permiso de vendedor de California
- Número de identificación fiscal o EIN
- Nombre comercial ficticio, en caso de que no se use el apellido en el nombre de la empresa
- Permisos sanitarios
Estos últimos solo aplican en caso de vendedores de alimentos, que son Operaciones Móviles de Alimentos Compactas (CMFO), permiso de cocina para microempresas en el hogar y el de carritos que cumplen con el código para venda de comestibles.
El programa explica que está destinado a apoyar a microempresarios y a pequeñas empresas, además de buscar mejorar la salud pública, la seguridad y el bienestar de los comerciantes, las comunidades y los negocios.
Para que los interesados puedan obtener ayuda, asesorías y acompañamiento deberán verificar su ubicación de venta, ya que por el momento solo se brinda atención a negocios en aceras en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.
Para solicitar la asistencia, la persona interesada deberá contar con un correo electrónico, la tarifa de solicitud de permiso o renovación anual totalmente subsidiada y cualquier identificación de identidad que haya sido emitida por el gobierno, como pasaporte, identificación estatal, tarjeta de matrícula consular o una licencia de conducir. Finalmente, se podrá aplicar a través del sitio web EPIC LA.
