Quién es Cristina Porta, la hispana que ganó la final más reñida de Top Chef VIP Telemundo y se llevó US$200 mil
La periodista española introdujo la gastronomía de su país natal en el certamen de celebridades
- 3 minutos de lectura'
Cristina Porta Acosta se consagró ganadora de Top Chep VIP Telemundo la noche del lunes 6 de octubre, con un trofeo y un premio de 200 mil dólares. La cuarta edición del reality hispano coronó a la española entre cuatro finalistas.
Quién es Cristina Porta, la ganadora de Top Chef VIP Telemundo
Porta, de 35 años, se anotó en clases de cocina en Madrid cuando recibió la llamada para participar en el certamen. La española indicó que no tenía conocimientos culinarios, pero finalmente introdujo los sabores y recetas de su país natal en Top Chef VIP Telemundo.
Cristina Porta nació en 1990 en la ciudad de Lleida, en Cataluña, y se graduó en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas en 2013 en la Universitat Rovira i Virgili, en Tarragona. La española vivió gran parte de su vida en Madrid, donde consagró su carrera como periodista y publicista.
Su trayectoria se inició en el mundo del entretenimiento, en programas televisivos como Sálvame (Telecinco) y Cazamariposas (Divinity), en ocasiones combinado con la investigación en Al rincón de pensar (Antena 3). También colaboró en Tú al Norte y yo al Sur (Canal Sur) en 2015.
Finalmente, en 2017 alcanzó su sueño: trabajar en la vocación que persigue desde chica en el periodismo deportivo. Así, formó parte de la plantilla del programa Punto Pelota como redactora y reportera. Posteriormente, trabajó en Real Madrid TV y, al lado de Jugones (La Sexta), fue enviada a la cobertura del Mundial de Rusia 2018.
Sus siguientes pasos la llevaron a convertirse en conductora de The Game Show (Mega) y participó en programas en Estados Unidos, como La Mesa Caliente (Hulu) y Pica y se extiende (Telemundo). En 2021, ingresó a Secret Story: La casa de los secretos (Mediaset), en su país natal.
El menú que consagró a Cristina Porta ganadora de Top Chef VIP Telemundo
Se trató de una de las finales más reñidas del concurso. La cuarta edición comenzó el 22 de julio pasado con 20 celebridades, bajo la conducción de Carmen Villalobos y los jurados Toño de Livier, Inés “Tita” Páez Nin y Betty Vázquez.
La noche del 6 de octubre, Porta se arriesgó con un menú que, según sus propias palabras, “emuló el vientre materno”. “Las gallinas y pollitos representan a mis sobrinos, que es lo más cerca que he estado de ser mamá”, contó.
Así, presentó un socarrat (capa base de una paella), con perfiles tailandeses e ingredientes como salsa de curry, leche de coco, tomates y pescado.
En declaraciones a Telemundo al inicio del certamen, Porta indicó que quería dejar su huella española y “enseñarle al mundo lo bien que se come” en su país natal. Además, indicó que no puede vivir sin aceite de oliva, jamón serrano y tomate, ingredientes típicos de la gastronomía.
Tras su coronación, la catalana remarcó que sueña con abrir su propio restaurante e incluso publicar un libro de recetas propias.
Qué celebridades participaron en Top Chef VIP 2025
Junto a Porta, otras 19 celebridades iniciaron el concurso, entre los que predominó la nacionalidad y talento mexicanos:
- Elvis Crespo
- Paco Pizaña
- Lorena Herrera
- Salvador Zerboni
- Angélica Celaya
- Matías Ochoa
- Yani Prado
- Valeria Cuevas
- Curvy Zelma
- Celinee Santos
- Nicole Curiel
- Sergio Sendel
- Héctor Sandarti
- Jerry Bazúa
- Sergio Goyri
- Karina Moreno
- Christopher Vélez
- Norkys Batista
- Juan Soler
