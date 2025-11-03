Quién ganó Miss Puerto Rico: la historia de la candidata para ganar Miss Universo 2025

Miss Puerto Rico, Zashely Alicea, es una de las concursantes que destacó por su belleza y preparación, y será una de las participantes en la competencia Miss Universo 2025. La representante boricua intentará obtener la corona en el certamen que se realizará en Tailandia, el 21 de noviembre.

Quién es Zashely Alicea, la ganadora del Miss Puerto Rico

Zashely Alicea nació el 23 de junio de 1999 en San Juan, Puerto Rico. La joven, que se convirtió en la representante de la isla, es bailarina profesional de ballet y cuenta con estudios en Psicología, dos facetas que aportan disciplina y determinación a su vida, destacó Us Weekly.

La representante de Puerto Rico ya se encuentra en Tailandia para el certamen Miss Universo 2025 (Instagram/@muniversepr)

Su meta principal es convertirse en psicóloga deportiva. Con la convicción de que la salud mental es clave para el rendimiento físico, desea especializarse en esta área para motivar a los atletas a superar la incertidumbre y alcanzar su máximo potencial.

Más allá de la corona, esta reina se describe como "una mujer de tierra". Entre sus planes a futuro está llevar su talento como bailarina a escenarios internacionales y usar su plataforma mediática para difundir mensajes positivos e inspiradores.

La trayectoria de Zashely Alicea en el ballet

Su formación en ballet comenzó en 2009 en la Escuela Especializada Julián E. Blanco, donde completó el nivel 8. En 2011, ingresó en la Escuela Mauro Ballet y desarrolló una destacada trayectoria. Para 2014, ya era solista del Youth Company y, posteriormente, ascendió a semisolista en 2017, año en que alcanzó el rango de solista, informó el sitio Mauro Ballet.

La joven de 25 años, quien además es una de las favoritas para ganar el certamen, ahora representa a la Isla del Encanto en certamen internacional (Instagram/@zashely.alicea)

“Yo estudié en la escuela Julián E. Blanco, que, a pesar de ser una escuela pública —porque no podíamos costear una privada—, ofrecía una educación diferente, orientada a las artes, nos impulsaba a soñar, promovía la disciplina, los valores, el trabajo en equipo y enseñaba cómo manejar la presión de distintas maneras”, expresó la Miss en entrevista con Hola!.

Una deportista de alto rendimiento

La carrera de Zashely Alicea también se extiende al deporte de alto rendimiento. Durante diez años se dedicó a la gimnasia artística y representó a Puerto Rico en competencias en Las Vegas (Nevada) y Orlando (Florida).

Su compromiso internacional la llevó a integrar el equipo infantil de gimnasia en los Juegos Panamericanos de 2008, celebrados en Puerto Rico, y más tarde al equipo juvenil en 2013, destacó el sitio oficial Miss Universo Puerto Rico.

Miss Puerto Rico busca especializarse en Psicología Deportiva (Instagram/@zashely.alicea)

Además de sus logros deportivos y artísticos, Zashely Alicea es modelo profesional de la agencia G Models. También se desempeña como Top Model en pasarelas y campañas, y participó como extra en series de televisión internacional.

Su formación en Psicología, clave para el certamen Miss Universo

En 2022, la concursante completó el bachillerato en Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Entre sus metas profesionales, aspira a continuar con estudios graduados en Psicología Deportiva, señaló Miss Universo Puerto Rico.

Acerca de cómo su carrera la ayudó en el concurso, Zashely Alicea explicó: “Sabemos que los certámenes son un campo que puede ser difícil para las emociones y la mente. La psicología me permite entender que muchas decisiones están fuera de mi control y que no puedo ni debo intentar controlar lo que otras personas opinan sobre mí”.

El concurso Miss Universo tendrá su final el 21 de noviembre en Tailandia (Instagram/@zashely.alicea)

En su trayectoria, Zashely Alicea también es influencer en redes sociales y sostiene que, al expresar una opinión en estos espacios, siempre debe hacerse con respeto y empatía.

“Las redes sociales son para expresar nuestra opinión, pero debemos hacerlo con respeto y empatía. Hay que entender que todos tenemos distintas realidades y que todos merecemos expresarnos, pero siempre con respeto”, manifestó en Telemundo.

Zashely Alicea intentará conquistar la sexta corona para Puerto Rico en Miss Universo. El país obtuvo el título en cinco ocasiones: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006), según consigna Hola!