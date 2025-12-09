Sigue el escándalo de Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch abandonó una entrevista en vivo con Telemundo
La reina de belleza 2025 se incomodó cuando los conductores del programa “Pica y se extiende” le hicieron varias preguntas
La reciente aparición de Fátima Bosch, última ganadora de Miss Universo, en el programa Pica y se extiende de Telemundo se convirtió en un nuevo capítulo del escándalo que rodea al certamen, luego de que la mexicana abandonara abruptamente el estudio.
El momento incómodo que vivió Fátima Bosch
Uno de los conductores del programa, Carlos Adyan, le preguntó a la reina de belleza sobre las supuestas desigualdades que enfrentan las concursantes según su pasaporte y la facilidad para obtener visas.
La ganadora del concurso intentó responder: “Yo no sé las reglas a fondo, ni qué buscaba la organización este año, o qué cosas toman en cuenta”.
Y agregó: “Todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte, pero como organización es una empresa y es un trabajo”.
“Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, continuó la mexicana
La demanda de Nawat Itsaragrisil contra la Miss Universo encendió la discusión
El momento crítico de la entrevista llegó cuando los conductores abordaron el tema de la demanda por difamación que Nawat Itsaragrisil hizo en contra de Bosch.
Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo en Tailandia y propietario de Miss Grand International (MGI), habría demandado a la ganadora del certamen el pasado 12 de noviembre luego de que ella dijese que la trató de “tonta” en una discusión que se viralizó en redes sociales el pasado 4 de noviembre, de acuerdo con un informe de Telemundo.
Tras ser consultada por este tema, Bosch pareció incomodarse, pidió darle prioridad al empoderamiento femenino y negó conocer los detalles de esa acción legal en su contra.
Poco después, tras una pausa televisiva, la entrevista quedó inconclusa, ya que la Miss Universo 2025 abandonó el estudio.
Dentro de su intervención, la reina de belleza fue tajante al decir que el foco de la entrevista y que sus participaciones en general debían asociarse con su rol actual en Miss Universo y no a polémicas presentadas durante el certamen.
Fátima Bosch: acusada de ser una ganadora fraudulenta del certamen Miss Universo
Previamente, el pianista franco-libanés Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, acusó al concurso de haber preseleccionado a las finalistas antes de la gala final, destacó BBC.
Por su parte, la organización afirmó que los señalamientos del exjurado no eran ciertos y que ninguna entidad ajena al certamen había recibido permiso para calificar a las concursantes o intervenir en la elección de las finalistas.
Más polémicas en torno a Miss Universo: acusan de fraude a la copropietaria del certamen
La empresaria Anne Jakkaphong, propietaria del 50% de Miss Universo, fue señalada por un presunto fraude cercano al millón de dólares, de acuerdo con la agencia AFP.
La denuncia fue presentada por un cirujano plástico, quien acusa a la tailandesa de ocultar información y de inducirlo a invertir pese a saber que no devolvería el dinero en el plazo acordado.
Según la documentación judicial, el monto del supuesto engaño asciende a 30 millones de bahts (unos US$930 mil).
Jakkaphong adquirió en 2022 el 50% de Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese rol desde la creación del certamen.
Desde que asumió el control, implementó varias modificaciones en las reglas del concurso, como flexibilizar los requisitos de participación y permitir que compitan mujeres trans, casadas, divorciadas y sin límite de edad, según The Guardian.
