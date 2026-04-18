John Lennon y Yoko Ono: la historia del primer departamento de la pareja en Nueva York

Al escuchar el nombre de John Lennon, los fanáticos suelen recordar el Dakota, el lujoso edificio en Central Park West que fue el hogar del artista desde 1973 hasta 1980. De hecho, fue asesinado en la entrada de la torre. Antes de ese período, vivió con su esposa Yoko Ono en un departamento en el barrio de SoHo.

Qué se sabe de la primera residencia de John Lennon y Yoko Ono en Nueva York

El matrimonio adquirió la propiedad en 1971, poco después de la separación de los Beatles y el lanzamiento del segundo álbum de Lennon como solista Imagine.

Queda ubicado en el 496 de Broome Street y cuenta con una superficie de 356 metros cuadrados (3832 pies de espacio). Su interior presenta un estilo “loft”, con una fachada Art Deco construida en la década de 1920, según consignó L’Officiel.

El inmueble dispone de dos pisos. Los espacios principales incluyen un salón de planta abierta con suelos de madera noble, paredes blancas y un dormitorio tipo loft que destaca por tener grandes claraboyas.

El departamento que puso a la venta Yoko Ono es un loft de dos plantas que cuenta con un estudio de grabación User - invest.jll.com

Además, posee dos “salas de galería”, un estudio de grabación insonorizado que la pareja utilizaba para sus proyectos, una cocina abierta, un baño con bañera redonda, un sótano espacioso y techos de más de cuatro metros de altura en la planta baja.

El departamento contaba con dos pisos y un estudio de grabación insonorizado User - invest.jll.com

Las historias de John Lennon y Yoko Ono en el departamento

La pareja se mudó al inmueble en un contexto donde Lennon comenzaba a forjar una nueva identidad artística. De acuerdo con The New York Times, vivir en Nueva York era una forma de escapar de su imagen en la banda detrás de éxitos como “Hey Jude” o “Get Back”.

John Lennon (extremo izquierdo) veia a Nueva York como un escape de su vida con los Beatles AP

“Pensaba que Nueva York era un lugar donde podía estar solo”, dijo Philip Norman, autor de la biografía John Lennon: La vida. “Realmente parecía libertad: libertad de los Beatles. Ser un Beatle era una vida muy miserable”.

Al asentarse en Broome Street, tanto Lennon como Ono establecieron sus proyectos artísticos y lo convirtieron en un lugar histórico por la constante afluencia de visitantes.

En el departamento de Broome Street, el matrimonio asentó sus proyectos artísticos AP - Archivo

“El edificio de Broome Street era una especie de base para sus proyectos artísticos”, dijo Norman. “Bank Street era su salón, donde la gente podía entrar sin más”.

La venta del apartamento en Soho

En mayo de 2024, Yoko Ono y su hijo Sean Ono Lennon pusieron la propiedad a la venta por un valor de US$5.5 millones. Los impuestos anuales sobre la propiedad ascienden a US$55.069.

Actualmente, la artista japonesa vive en su granja ubicada en las montañas Catskill. No obstante, todavía posee un apartamento en el edificio Dakota.