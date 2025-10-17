Festival de Día de Muertos 2025 en Albuquerque: fecha y detalles para participar del evento gratuito

Albuquerque se prepara para el Festival de Día de Muertos 2025 con coloridos desfiles, festivales y diversas propuestas. En la mayoría de los casos, las actividades serán gratuitas, pero hay algunas opciones que implementarán pagos de acuerdo a lo que se realice.

Cuándo será el Festival de Día de Muertos en Albuquerque

Durante este año, el Festival Muertos y Marigolds 2025 busca conmemorar la fuerza de la comunidad chicana e indígena ante la situación migratoria en Estados Unidos. La muestra incluirá piezas temáticas del Día de Muertos relacionadas con las redadas migratorias, según informó la organización Muertos y Marigolds.

La celebración es el tradicional Día de los Muertos, en el que los participantes recuerdan a sus seres queridos fallecidos (Díadelosmuertos/OldTownAlbuquerque)

El festival se realiza en South Valley, Albuquerque, desde el pasado 6 de septiembre y continuará hasta el 9 de noviembre. Incluirá una amplia diversidad de actividades, entre ellas el esperado desfile con monumentales catrinas que teñirán de color el paisaje nocturno durante esta temporada.

En Albuquerque, la festividad se celebra tradicionalmente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, con múltiples eventos, informó Visit Albuquerque.

Calendario de actividades para los días más esperados

Si bien habrá propuestas todas las semanas, los días más esperados son el 31 de octubre y el 1° y 2 de noviembre. La mayoría son gratuitas, aunque algunas tienen costo adicional.

Son varias las personas que se disfrazan para celebrar el Día de los Muertos (Díadelosmuertos/OldTownAlbuquerque)

Estas son las opciones para participar, según Old Town Albuquerque:

Viernes 31 de octubre de 2025 (los eventos tendrán lugar en el casco antiguo de Albuquerque)

Truco o trato | Diversos lugares del casco antiguo 16.00 a 20.00 hs: Catrinas no tradicionales recorrerán el casco antiguo para tomarse fotos | Diversas ubicaciones alrededor del casco antiguo

Catrinas no tradicionales recorrerán el casco antiguo para tomarse fotos | Diversas ubicaciones alrededor del casco antiguo 17.30 a 20.30 hs: Recorrido en bicicleta del Día de Muertos (US$95 por persona) | Rutas, tours y alquiler de bicicletas

Sábado 1° de noviembre de 2025: Actividades durante todo el día en la Plaza de los Recuerdos (Plaza Ofrendas del casco antiguo)

Misa | Iglesia de San Felipe de Neri 11.00 a 11.30 hs: Danza de los Matachines de Bernalillo | Calle Plaza Norte (honra a San Lorenzo, fusiona la devoción indígena, española y católica. La danza representa la historia de la Malinche y El Toro, así como la lucha entre el bien y el mal. Los bailarines, con trajes artesanales y tocados sagrados, reflejan la fe, la historia y la comunidad).

Danza de los Matachines de Bernalillo | Calle Plaza Norte (honra a San Lorenzo, fusiona la devoción indígena, española y católica. La danza representa la historia de la Malinche y El Toro, así como la lucha entre el bien y el mal. Los bailarines, con trajes artesanales y tocados sagrados, reflejan la fe, la historia y la comunidad). 11.00 a 12.15 hs: Dead-icated Tours (US$30 por persona)

Dead-icated Tours (US$30 por persona) 11.00 a 15.00 hs: Catrina tradicional con vestido temático de ABQ, cosido a mano y diseñado a medida, recorrerá el casco antiguo

Catrina tradicional con vestido temático de ABQ, cosido a mano y diseñado a medida, recorrerá el casco antiguo 11.00 a 17.00 hs: Pintura facial por Fantasy Facepaint (costo depende del diseño) | Patio San Felipe Norte

Pintura facial por Fantasy Facepaint (costo depende del diseño) | Patio San Felipe Norte 12.00 a 17.00 hs: Old Town Car Club y Drifters Car Show | Calle North Plaza

Old Town Car Club y Drifters Car Show | Calle North Plaza 12.00 a 13.00 hs: Mariachi a cargo de AHS Mariachi San José | Balcón de la tienda navideña

Mariachi a cargo de | Balcón de la tienda navideña 13.00 a 18.00 hs: Taller de platería del Sagrado Corazón (US$185 por persona)

Taller de platería del Sagrado Corazón (US$185 por persona) 15.00 a 16.00 hs: Ballet Folklórico del Norte

Ballet Folklórico del Norte 15.00 a 16.15 hs: Dead-icated Tours (US$30 por persona) | #ABQTours

Dead-icated Tours (US$30 por persona) | #ABQTours 17.30 a 18.00 hs: Procesión Catrina “Viene la Muerte” | Estacionamiento de la Iglesia San Felipe de Neri

Los defiles son una de la mayor atracción de estos días (Díadelosmuertos/OldTownAlbuquerque)

