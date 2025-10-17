Festival de Día de Muertos 2025 en Albuquerque: fecha y detalles para participar del evento gratuito
Este año se llevará a cabo en South Valley y contará con disfraces, desfiles, misas, ofrendas, altares y muchas otras actividades
- 4 minutos de lectura'
Albuquerque se prepara para el Festival de Día de Muertos 2025 con coloridos desfiles, festivales y diversas propuestas. En la mayoría de los casos, las actividades serán gratuitas, pero hay algunas opciones que implementarán pagos de acuerdo a lo que se realice.
Cuándo será el Festival de Día de Muertos en Albuquerque
Durante este año, el Festival Muertos y Marigolds 2025 busca conmemorar la fuerza de la comunidad chicana e indígena ante la situación migratoria en Estados Unidos. La muestra incluirá piezas temáticas del Día de Muertos relacionadas con las redadas migratorias, según informó la organización Muertos y Marigolds.
El festival se realiza en South Valley, Albuquerque, desde el pasado 6 de septiembre y continuará hasta el 9 de noviembre. Incluirá una amplia diversidad de actividades, entre ellas el esperado desfile con monumentales catrinas que teñirán de color el paisaje nocturno durante esta temporada.
En Albuquerque, la festividad se celebra tradicionalmente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, con múltiples eventos, informó Visit Albuquerque.
Calendario de actividades para los días más esperados
Si bien habrá propuestas todas las semanas, los días más esperados son el 31 de octubre y el 1° y 2 de noviembre. La mayoría son gratuitas, aunque algunas tienen costo adicional.
Estas son las opciones para participar, según Old Town Albuquerque:
Viernes 31 de octubre de 2025 (los eventos tendrán lugar en el casco antiguo de Albuquerque)
- 16.00 a 19.00 hs: Truco o trato | Diversos lugares del casco antiguo
- 16.00 a 20.00 hs: Catrinas no tradicionales recorrerán el casco antiguo para tomarse fotos | Diversas ubicaciones alrededor del casco antiguo
- 17.30 a 20.30 hs: Recorrido en bicicleta del Día de Muertos (US$95 por persona) | Rutas, tours y alquiler de bicicletas
Sábado 1° de noviembre de 2025: Actividades durante todo el día en la Plaza de los Recuerdos (Plaza Ofrendas del casco antiguo)
- 10.00 a 11.00 hs: Oración abierta matutina | Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe
- 10.00 a 11.00 hs: Misa | Iglesia de San Felipe de Neri
- 11.00 a 11.30 hs: Danza de los Matachines de Bernalillo | Calle Plaza Norte (honra a San Lorenzo, fusiona la devoción indígena, española y católica. La danza representa la historia de la Malinche y El Toro, así como la lucha entre el bien y el mal. Los bailarines, con trajes artesanales y tocados sagrados, reflejan la fe, la historia y la comunidad).
- 11.00 a 12.15 hs: Dead-icated Tours (US$30 por persona)
- 11.00 a 15.00 hs: Catrina tradicional con vestido temático de ABQ, cosido a mano y diseñado a medida, recorrerá el casco antiguo
- 11.00 a 17.00 hs: Pintura facial por Fantasy Facepaint (costo depende del diseño) | Patio San Felipe Norte
- 12.00 a 17.00 hs: Old Town Car Club y Drifters Car Show | Calle North Plaza
- 12.00 a 13.00 hs: Mariachi a cargo de AHS Mariachi San José | Balcón de la tienda navideña
- 13.00 a 18.00 hs: Taller de platería del Sagrado Corazón (US$185 por persona)
- 15.00 a 16.00 hs: Ballet Folklórico del Norte
- 15.00 a 16.15 hs: Dead-icated Tours (US$30 por persona) | #ABQTours
- 17.30 a 18.00 hs: Procesión Catrina “Viene la Muerte” | Estacionamiento de la Iglesia San Felipe de Neri
Domingo 2 de noviembre de 2025
- 7.00 a 8.00 hs: Misa | Iglesia de San Felipe de Neri
- 9.00 a 10.00 hs: Misa | Iglesia de San Felipe de Neri
- 12.00 a 12.30 hs: Danza de los Matachines | Calle Plaza Norte
- 12.00 a 14.30 hs: “Magia de caléndula: una serie de las Ofrendas” (US$45 por persona)
- 12.00 a 17.00 hs: Pintura facial por Fantasy Facepaint (costo depende del diseño) | Back Alley Brujas
- 17.30 a 17.45 hs: Bendición curandera de ofrendas por el Dr. Mario Del Ángel-Guevara | Plaza de los Recuerdos
- 17.45 a 18.00 hs: Flashmob folklórico de la Asociación Nacional de Grupos Folklóricos: La Bruja | Plaza de los Recuerdos
- 17.30 a 20.30 hs: Recorrido en bicicleta del Día de Muertos (US$95 por persona) | Rutas, tours y alquiler de bicicletas
- 18.00 a 18.30 hs: “Noche del Recuerdo”, caminata con velas | Plaza de los Recuerdos (Plaza del casco antiguo). Se invita a encender una vela en memoria de un ser querido y caminar como una sola comunidad hacia las ofrendas en la plaza.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
- 2
Es de Texas, ganó 1800 millones de dólares en Powerball, pero solo recibirá US$410 millones antes de impuestos
- 3
En una decisión sorpresiva, renunció Alvin Holsey, el jefe del Ejército de EE.UU. para América Latina
- 4
Nuevo frente frío: en qué zonas de Florida bajarán las temperaturas en las próximas horas