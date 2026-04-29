Fiscalía de EE. UU. acusa de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros "antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden" se asociaron con el Cártel de Sinaloa "para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos".