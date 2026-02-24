Actualizaciones recientes de las encuestas en Florida 2026: quién va ganando para reemplazar a Ron DeSantis

El camino a las elecciones a gobernador de Florida tiene una primera parada en las primarias del 18 de agosto. De cara a estos comicios, los votantes del Estado del Sol comienzan a pensar en quién se ganará su apoyo para ser el sucesor de Ron DeSantis. Mientras que en el sector republicano las últimas encuestas favorecen claramente a un candidato, el panorama se presenta distinto entre los demócratas.

Encuestas en Florida: Donalds lidera entre republicanos

Según las recopilaciones de investigaciones que presentan The New York Times y 270 to Win, el sondeo más reciente lo elaboró Mason-Dixon y se publicó el 15 de enero.

Byron Donalds, el candidaro de Donald Trump, tiene la ventaja en las encuestas de Florida Andrew Harnik - AP

Dentro de una muestra de 800 estadounidenses, 400 de los encuestados fueron republicanos y 400 demócratas. Con esa distribución, se les preguntó a los residentes de Florida sus opiniones sobre los precandidatos.

En lo que respecta a la interna republicana, se observó un dominio de Byron Donalds, el congresista que obtuvo el apoyo de Donald Trump en la carrera por la gobernación del Estado del Sol. Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Byron Donalds : 37%

: 37% Jay Collins : 7%

: 7% Paul Renner : 4%

: 4% James Fishback: 3%

Esos números se contrastan con un 49% de indecisos, lo que deja un considerable porcentaje de posible crecimiento para los candidatos. A pesar de este dato, la tendencia por ahora marca un claro liderazgo.

Qué pasa entre los demócratas rumbo a las elecciones en Florida

En cuanto a las primarias del Partido Demócrata en Florida, la encuesta presentó un panorama distinto. En ese caso, se observa una carrera mucho más cerrada que presenta una disputa entre dos nombres.

David Jolly mantiene una leve ventaja en las encuestas demócratas de Florida Chris O'Meara - AP

El sondeo arrojó los siguientes números de intención de voto entre los candidatos opositores para suceder a DeSantis en la gobernación:

David Jolly : 23%

: 23% Jerry Demings: 19%

Sin embargo, sobre este punto es importante tener en cuenta que la encuesta solo presentó a estas dos figuras. Además, hubo un porcentaje de indecisos del 58%, lo cual indica un escenario incierto para los comicios.

Donalds también lidera en nivel de conocimiento entre votantes

Además de liderar los niveles de intención de voto, el congresista republicano tiene otra ventaja tanto con sus competidores directos como con los candidatos demócratas.

Byron Donalds apoyó la instalación de un centro de detención en Orlando

Sumado al apoyo directo, la encuesta de Mason-Dixon también evaluó cuánto conocían los consultados a las figuras de ambas listas. Los resultados dejaron los siguientes porcentajes de desconocimiento:

Byron Donalds : 28%

: 28% David Jolly : 55%

: 55% Jerry Demings : 60%

: 60% Jay Collins : 73%

: 73% Paul Renner : 74%

: 74% James Fishback: 81%

Por qué Ron DeSantis no puede postularse en las elecciones de 2026

Los próximos comicios definirán quién ocupará el cargo del actual gobernador republicano. DeSantis no estará en las listas porque no puede aspirar a una nueva gestión.

A pesar de que la Constitución de Florida no establece un límite a la cantidad de mandatos como gobernador que puede tener una persona, sí indica que no puede haber más de dos consecutivos.

Dado que DeSantis se encuentra en el último año de su segundo mandato, no puede presentarse. Si quisiera regresar al cargo, podría hacerlo recién en las elecciones de 2030.