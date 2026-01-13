Actualizaciones sobre el plan de redistribución de distritos en Florida y el guiño de DeSantis a los venezolanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló sobre el plan de redistribución de distritos del Estado del Sol. Según explicó, el gobierno espera una definición de la Corte Suprema para avanzar con los cambios y alinearse con otras jurisdicciones que ya impulsaron reformas que podrían impactar en la composición del Congreso. Además, se refirió a la captura de Nicolás Maduro, a la relevancia del caso para la comunidad venezolana y al escenario judicial que podría abrirse a partir de esa situación.

DeSantis dijo cuándo avanzará el rediseño del mapa electoral en Florida

El gobernador del Estado del Sol participó en una entrevista con Fox News, donde habló sobre la redistribución de distritos. En el pasado, el republicano ya se había manifestado a favor de esta medida, impulsada por Donald Trump en varios estados.

Tonight, I joined Trey Gowdy on Fox News. pic.twitter.com/7xE6xJfitW — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 12, 2026

El deseo del presidente de EE.UU. es que se concreten estos cambios en diversas jurisdicciones para favorecer la mayoría republicana en el Congreso tras las elecciones legislativas de 2026. En ese contexto, las declaraciones del gobernador DeSantis dejaron las siguientes claves:

DeSantis convocó a la legislatura de Florida a una sesión especial a finales de abril para rediseñar los mapas electorales.

para rediseñar los mapas electorales. El plazo se da mientras el estado aguarda por la decisión de la Corte Suprema sobre demandas por redistribución basada en la raza .

sobre . Esta acusación puso en peligro la iniciativa en otros estados y el republicano quiere conocer la opinión de la Corte para que no ocurra lo mismo en Florida .

. La fecha límite para presentar el rediseño es en junio .

para presentar el rediseño es en . DeSantis aseguró que los cambios de población interna de EE.UU. durante la pandemia fueron significativos y que no están reflejados en el último censo. Por eso, expresó que la medida es necesaria para actualizar el peso electoral de cada distrito según su población.

Sumado a esto, el gobernador manifestó que la población del Estado del Sol fue mal contada en el último censo por un cambio de metodología del gobierno de Joe Biden.

Ron DeSantis dijo que Florida sesionará en abril para tratar la redistribución de distritos DeSantis

Sobre el rediseño en concreto, DeSantis afirmó que espera demandas contra la medida, pero dijo que confía en que el nuevo mapa de Florida se aplicará en las elecciones intermedias de noviembre.

Los estados de EE.UU. que ya rediseñaron sus mapas electorales

Además de Florida, otros estados impulsaron medidas similares para redistribuir los distritos de cara a las elecciones nacionales de este año. Según el rastreo que hace la National Conference of State Legislatures, seis jurisdicciones ya aprobaron cambios:

California

Carolina del Norte

Missouri

Ohio

Texas

Utah

En paralelo, y además de Florida, otros cuatro estados analizan o ya presentaron proyectos de ley para rediseñar sus mapas: Carolina del Sur, Maryland, Virginia y Washington.

Florida presentaría cargos estatales contra Maduro: la revelación de DeSantis

Además de lo referido al mapa electoral, el gobernador de Florida envió un mensaje sobre la situación en Venezuela. En primer lugar, destacó la importancia que tuvo el arresto para los residentes venezolanos del sur del estado.

Ron DeSantis dijo que Florida analiza presentar cargos estatales contra Nicolás Maduro AP

En esa misma línea, anticipó la presentación de cargos estatales, además de las acusaciones federales que Maduro enfrenta en Nueva York. Según dijo en la entrevista con Fox News, el fiscal general del estado, James Uthmeier, actualmente evalúa esa posibilidad.