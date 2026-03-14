Adiós al plástico en Miami: la nueva política para eventos y contratos en propiedades municipales

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, en Florida, presentó una nueva resolución que aborda la contaminación del medioambiente y busca establecer políticas firmes para el ayuntamiento. El plan apunta a eliminar los plásticos de un solo uso en diversas actividades vinculadas al municipio, por lo que se aplicará a todos los contratos de la ciudad.

La nueva política para eventos y contratos en propiedades municipales de Miami

Pocos meses después de asumir su mandato, Higgins ya avanza con importantes modificaciones en una de las ciudades más turísticas de Florida, con una medida copatrocinada por el comisionado del Distrito 2 Damian Pardo. La nueva política, según un comunicado de prensa, tiene el objetivo de enfrentar problemas ambientales y sanitarios críticos en la jurisdicción.

La nueva política en Miami eliminará los plásticos de un solo uso en eventos y contratos con el municipio Freepik

En síntesis, la acción que tomó la alcaldesa de Miami impacta de la siguiente manera:

Alcance de la política : se aplicará específicamente a todos los nuevos contratos de la ciudad y eventos que se lleven a cabo en propiedades que pertenecen al municipio. Se realizarán cambios prácticos en la forma en que el municipio cierra acuerdos con los proveedores y opera las concesiones.

: se aplicará específicamente a todos los nuevos contratos de la ciudad y eventos que se lleven a cabo en propiedades que pertenecen al municipio. Se realizarán cambios prácticos en la forma en que el municipio cierra acuerdos con los proveedores y opera las concesiones. Propósito declarado : frenar la contaminación y proteger la salud pública de los residentes.

: frenar la contaminación y proteger la salud pública de los residentes. Objetos de interés : la medida prohibirá el uso de ciertos elementos como vasos descartables, cubiertos de plástico y otros artículos desechables usados en eventos o ventas de comida. También se incluye el poliestireno en el comunicado.

: la medida prohibirá el uso de ciertos elementos como vasos descartables, cubiertos de plástico y otros artículos desechables usados en eventos o ventas de comida. También se incluye el poliestireno en el comunicado. Estado de la medida: la comisión de la ciudad aprobó la resolución.

A su vez, Higgins resaltó la acción como parte de su compromiso de proteger la Bahía Biscayne, reducir la basura en los vecindarios y mantener los residuos plásticos fuera del sistema de aguas pluviales, canales y vías fluviales.

“Los residentes de Miami están cansados ​​de ver plástico en nuestras calles, desagües pluviales y vías fluviales, y tienen razón en exigir medidas”, declaró la alcaldesa.

En esa línea, sostuvo que “no hay motivos para seguir usando materiales desechables ni poliestireno cuando existen opciones compostables fácilmente disponibles y asequibles".

El contexto de la nueva política de plásticos en eventos en Miami

El texto de la oficina de Higgins indica que los plásticos suelen tardar cientos de años en descomponerse. Las autoridades también han detectado microplásticos en la vida marina, el torrente sanguíneo y el tejido orgánico humano, lo que aumenta la preocupación por sus posibles efectos sobre la salud.

La problemática es particularmente acuciante en áreas naturales, como playas y zonas verdes. En Miami, estos son los lugares a los que más acuden los turistas, tanto de manera individual como para asistir a festivales y eventos públicos.

Las autoridades detectaron la presencia de plásticos en playas y en la vida marina, lo que incrementa las preocupaciones Freepik

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), la contaminación plástica es persistente y puede tardar entre 100 y 1000 años en descomponerse, lo que depende finalmente de las condiciones ambientales.

Una vez en el medio ambiente, el material puede degradarse en microplásticos, cuyo tamaño oscila entre cinco milímetros y un nanómetro. Esto representa una de las formas de contaminación más peligrosas para la vida marina.

Antecedente de la nueva política sobre el plástico para eventos y contratos en propiedades municipales

En 2024, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó una resolución para eliminar los plásticos de un solo uso en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), el Puerto de Miami, parques y edificios gubernamentales.

La alcaldesa de Miami promovió una medida contra los plásticos cuando trabajaba como comisionada en el condado X/@CommishEileen

La iniciativa en aquel año fue liderada por Higgins, quien destacó entonces las regulaciones similares en otras terminales alrededor del mundo. “Las nuevas tiendas y restaurantes en el aeropuerto tendrán que ofrecer, en la mayor medida posible, productos que no sean de plástico”, expresó entonces, informó CBS News.

Esta medida, que funcionó como un paso previo para la nueva política en la ciudad del Estado del Sol, tampoco se aplica a empresas privadas fuera de las sedes del condado.