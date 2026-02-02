No solo Florida y Texas: el plan que proponen algunos estados para eliminar el impuesto a la propiedad

La eliminación de los impuestos a la propiedad gana espacio como un objetivo político a largo plazo en varios estados gobernados por republicanos. Los proyectos están orientados a suprimir el gravamen para los dueños de viviendas. Esta ofensiva fiscal se intensifica en un año electoral marcado por las elecciones legislativas de medio término.

¿Qué estados impulsan la supresión del impuesto predial?

Según señala un informe de Associated Press (AP), varios estados avanzan con iniciativas para suprimir los impuestos a la propiedad, mientras que otros impulsan recortes graduales orientados a una eventual eliminación futura.

En Georgia, los republicanos plantean eliminar el impuesto predial de manera escalonada hacia 2032 Freepick

En Dakota del Norte, el gobernador republicano, Kelly Armstrong, impulsa un “camino hacia cero” en los impuestos prediales sobre las viviendas, explica la agencia de noticias.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis sostiene esa meta y los legisladores analizan eliminar en un plazo de 10 años el impuesto a la propiedad no escolar para viviendas principales.

En tanto, en Texas el gobernador Greg Abbott propone eliminar el impuesto a la propiedad que financia a las escuelas.

Por otro lado, en Georgia, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un plan para suprimir de manera gradual el impuesto predial para 2032. El presidente de este órgano legislativo, Jon Burns, afirmó que nadie debería enfrentar la pérdida de su vivienda por no poder pagar “el alquiler al gobierno”.

Una revuelta fiscal en año electoral

Las iniciativas se multiplican en un año electoral. En Oklahoma y Ohio se promueven proyectos para eliminar todos los impuestos a la propiedad mediante votación popular.

Sin embargo, propuestas similares fueron rechazadas en Dakota del Norte en 2024 y no llegaron a las urnas en Nebraska ese mismo año, aunque los organizadores retomaron el intento.

Especialistas describen el momento actual como una nueva revuelta contra el impuesto predial Freepick

Manish Bhatt, vicepresidente de política fiscal estatal de la Tax Foundation, señaló que el país atraviesa una etapa de “revueltas por el impuesto predial”, un fenómeno con antecedentes históricos.

Algunas reacciones similares a la que describe Bhatt derivaron en normas como la Proposición 13 de California, aprobada en 1978, que limitó las tasas del impuesto a la propiedad y el crecimiento de las valuaciones fiscales.

En el escenario actual, el debate vuelve a tensionar el alivio tributario con el financiamiento de servicios básicos.

Adam Langley, del Lincoln Institute of Land Policy, sostuvo que la eliminación total del impuesto a la propiedad para viviendas resulta “muy difícil de implementar” y poco deseable en la mayoría de los estados y localidades.

Dakota del Norte y Florida, dos enfoques distintos

Dakota del Norte utiliza los ingresos de su cuenta estatal de ahorros fiscales provenientes del petróleo, valuada en US$13.400 millones.

El año pasado, la Legislatura estatal amplió el crédito fiscal para la vivienda principal de US$500 a US$1600 anuales.

En diciembre, las autoridades informaron que la medida eliminó el impuesto predial para 50.000 hogares y redujo las facturas de casi 100 mil más, con un costo de US$400 millones en subsidios estatales para los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

El gobernador Kelly Armstrong afirmó que el esquema funciona y permite avanzar hacia un impuesto a la propiedad cercano a cero para la mayoría de los propietarios.

Asimismo, en Florida, el director financiero estatal Blaise Ingoglia sostiene que los gobiernos locales gastan en exceso y no necesitan los US$19.000 millones que recaudan de propietarios de viviendas principales.

En Dakota del Norte, el gobierno impulsa un plan para avanzar hacia un impuesto a la propiedad cercano a cero Freepick

¿Cómo reemplazar los ingresos en Texas y Georgia?

La discusión central se enfoca en el financiamiento alternativo para gobiernos locales y sistemas educativos.

En Texas, el panorama es menos claro, ya que las reducciones impositivas actuales se financian con excedentes estatales y no con una fuente de ingresos permanente.

Sin embargo, en Georgia, el plan propone un traslado de la carga tributaria. Burns plantea eliminar US$5200 millones en impuestos a la propiedad para dueños de viviendas, más de una cuarta parte de los US$19.900 millones recaudados en 2024, y habilitar a ciudades, condados y distritos escolares a recurrir a impuestos a las ventas existentes o nuevos.

La iniciativa en este estado requiere el aval del Senado estatal, apoyo demócrata para superar el umbral de dos tercios que exige una enmienda constitucional y la aprobación de los votantes en noviembre.