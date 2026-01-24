Así es el monasterio español que fue enviado en cajas a Miami para su reconstrucción y aún se puede visitar

El monasterio de San Bernardo de Clairvaux tiene una historia peculiar sobre su asentamiento en Miami, ya que llegó a Estados Unidos en miles de cajas de madera, luego de que su estructura fue desmontada en España.

Así luce el monasterio enviado en cajas a Miami

El monasterio segoviano está ubicado en 16711 West Dixie Highway, North Miami Beach, Florida 33160 y es considerado el edificio más antiguo de EE.UU., de acuerdo con Expansión.

Actualmente, el edificio es propiedad de la Diócesis Episcopal del Sureste de Florida y destaca por su arquitectura de estilo medieval conformada por más de 35.000 piedras.

La infraestructura está rodeada de hermosos jardines, y en medio de la propiedad tiene un patio, que es utilizado por los visitantes para sesiones de fotos.

Además de las paredes, los arcos también están formados de piedras, hay estatuas medievales, así como techos y columnas que fueron talladas.

En el monasterio español de Miami se puede apreciar arquitectura y estatuas medievales (Spanish Monastery)

La belleza del monasterio ha hecho que se convierta en un espacio abierto al público y disponible para su renta como sede de eventos privados, que pueden ser bodas, comuniones, graduaciones o sesiones fotográficas.

Los ingresos obtenidos de las rentas sirven para preservar la arquitectura histórica del monasterio. También existen eventos gratuitos semanales que consisten en misas, dos en inglés y dos en español.

El monasterio español en Miami fue desmontado en Segovia y enviado a Estados Unidos (Spanish Monastery)

La historia del monasterio español en Miami

La historia del Monasterio de San Bernardo de Claraval comienza con su construcción en 1133 d.C. en Sacramenia, cerca de Segovia, al norte de España, y su edificación tomó ocho años de trabajo, de acuerdo con Spanish Monastery.

Originalmente, el edificio recibió el nombre de Monasterio de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, aunque en el año 1174, cuando se canonizó a Bernardo de Claraval, fue renombrado en honor a este monje.

Los monjes cistercienses ocuparon el monasterio durante casi 700 años. Tras una revolución social en la década de 1830, los claustros del monasterio fueron confiscados, vendidos y convertidos en granero y establo.

La reconstrucción del monasterio español en Miami tomó aproximadamente 19 meses (Spanish Monastery)

Casi 100 años después, William Randolph Hearst adquirió los Claustros y las dependencias del monasterio, y ordenó desmantelar las estructuras piedra por piedra, para embalarlas en más de 11.000 cajas de madera que fueron enviadas a Estados Unidos.

Sin embargo, Hearst atravesó por problemas financieros que le obligaron a subastar la mayor parte de su colección, y las enormes cajas permanecieron en un almacén en Brooklyn, Nueva York, durante 26 años.

Tras la muerte del hombre, en 1952, las piedras fueron adquiridas por dos empresarios, quienes decidieron montar la edificación con el propósito de crear una atracción turística en Miami, Florida.

La reconstrucción del monasterio tomó alrededor de 19 meses y costó casi US$20 millones, de acuerdo con el equivalente a la moneda actual.

El monasterio español de Miami es considerado patrimonio de Estados Unidos (Spanish Monastery)

En 1964, los claustros pasaron a ser propiedad del coronel Robert Pentland Jr., un banquero multimillonario que donó el edificio al obispo de Florida.

Actualmente, la iglesia parroquial de San Bernardo de Claraval se mantiene como una congregación activa en la Diócesis Episcopal del Sureste del Estado del Sol y celebra servicios religiosos los domingos y entre semana.

Cuánto cuesta una sesión de fotos en el monasterio de Miami

Aunque no existe un costo para que los visitantes se tomen fotografías casuales dentro de la propiedad, las sesiones profesionales deben ser programadas, de acuerdo con el sitio web del monasterio.

La tarifa de retrato es de US$395 por una sesión de tres horas para una o dos personas. El Monasterio asegura que cada centavo de las ganancias está dirigido a la conservación del lugar.

Asimismo, mencionan que su calendario y disponibilidad varían, por lo que invitan a los interesados a comunicarse al teléfono (305) 945-1461, ext. 101 y hacer una reservación.

​