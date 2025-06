Avanza el ICE en Florida: firma un nuevo acuerdo con empresas que perjudica a los inmigrantes indocumentados

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tampa, Florida, firmó un acuerdo de colaboración voluntaria con las compañías Ruri Software Technologies y Famous Technologies, Inc., a través del programa Image. Este acuerdo, parte de una iniciativa conjunta entre el gobernador Ron DeSantis y el sector empresarial, busca fortalecer la seguridad, garantizar una fuerza laboral legal y reducir el riesgo de contratación de migrantes indocumentados.

Programa Image: empresas de tecnología de Florida combaten la contratación de migrantes ilegales en EE.UU.

Según detalló el ICE en un comunicado de prensa publicado este martes 24 de junio, Ruri Software Technologies y Famous Technologies se comprometieron a reducir la contratación de trabajadores ilegales mediante distintas acciones.

Ruri Software Technologies y Famous Technologies, Inc. se sumaron al programa Image Justdial

Entre las medidas adoptadas, se destaca el uso del programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una herramienta gratuita que permite a los empleadores verificar la elegibilidad de los nuevos empleados para trabajar legalmente en Estados Unidos. Este sistema, que es accesible en todo EE.UU. a través de Internet, conecta automáticamente con las bases de datos de la Administración del Seguro Social y los registros migratorios del DHS.

John Condon, agente especial a cargo de HSI Tampa, afirmó: “Estas asociaciones con empresas de nuestras comunidades son una parte integral de nuestro compromiso de proporcionar seguridad nacional, así como la seguridad de empleados y clientes”.

“Están liderando con el ejemplo en cómo una fuerza laboral legal es un componente clave de la ciudadanía corporativa responsable”, enfatizó.

Dos nuevas empresas se comprometen a colaborar con el ICE en Florida

Ruri Software Technologies es una consultora de tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés) que ofrece soluciones integrales de software. Su empresa asociada, Famous Technologies Inc., también se especializa en consultoría de IT y brinda servicios en distintos sectores a nivel nacional. Ambas compañías se enfocan en desarrollar soluciones tecnológicas que permitan a sus clientes acceder a productos y servicios.

Las empresas que quieran formar parte del programa Image deben completar el cuestionario de autoevaluación, entre otros requisitos ICE

Ram Arikatlatl, director de operaciones de tecnologías de Ruri Software, indicó: “Estamos orgullosos de alinearnos con los valores y estándares que Image representa. Esperamos mantener la integridad y la responsabilidad que conlleva esta designación".

“Es un honor ser parte de esta importante asociación comprometida con fomentar una fuerza laboral legal mientras se promueven las mejores prácticas de contratación”, concluyó.

Qué es el programa Image y qué necesita una empresa para formar parte

Según la página oficial del ICE, las empresas que se adhieren al programa Image reciben capacitación especializada y asesoría en temas como la prevención de la discriminación, detección de documentos fraudulentos, trabajo forzado y aspectos generales del trabajo infantil. Como parte del proceso de membresía, las compañías deben someterse a una auditoría del Formulario I-9 (Verificación de Elegibilidad de Empleo).

Image es un acuerdo que busca garantizar una fuerza laboral legal U.S. Customs and Border Protection - Photos.com

Esta revisión no conlleva sanciones ni multas por errores administrativos detectados durante la inspección, según detalla la agencia federal. Los empleados que presenten discrepancias en su documentación tienen la oportunidad de entregar pruebas válidas que respalden su autorización para trabajar en Estados Unidos.

Según se detalla en la web, identificar empleados no autorizados no impide que una empresa se convierta en miembro del programa. Sin embargo, contratar deliberadamente a personas sin autorización legal sí descalifica a la compañía y constituye un delito sancionable.

Para obtener la certificación Image, las empresas deben: