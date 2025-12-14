Buenas noticias en Florida para el mercado inmobiliario: las leyes que buscan reducir y eliminar impuestos

Recientemente, el Comité de Impuestos a la Propiedad de la Cámara de Representantes de Florida aprobó el tratamiento de ocho normativas que modificarían la carga impositiva. Se trata de siete enmiendas constitucionales y un proyecto de ley que cambiarían las condiciones para los residentes del Estado del Sol. Las medidas se tratarán durante 2026.

Siete enmiendas constitucionales de Florida sobre los impuestos a la propiedad

En este caso, los residentes del estado gobernado por Ron DeSantis deberán decidir qué ocurre con el sistema impositivo mediante votaciones.

deberán decidir qué ocurre con el sistema impositivo mediante votaciones. Las enmiendas proponen cambios importantes que afectarían a la recaudación y brindarían alivio financiero a los residentes.

El estado gobernado por Ron DeSantis tratará ocho cambios al sistema impositivo en 2026 AP foto/Rebecca Blackwell

Los cambios que obtuvieron aprobación y serán tratados en 2026 son:

HJR 201 (PDF): plantea avanzar hacia la eliminación total de los impuestos a la propiedad no escolares. La intención es mantener el financiamiento para los distritos a la vez que se quita este cobro a los residentes. Se complementa con las otras modificaciones.

(PDF): plantea avanzar hacia la eliminación total de los impuestos a la propiedad no escolares. La intención es mantener el financiamiento para los distritos a la vez que se quita este cobro a los residentes. Se complementa con las otras modificaciones. HJR 203 (PDF): establece que la quita mencionada en la enmienda anterior se realice de manera gradual. En este caso se aumentaría en US$100 mil anuales el límite de la exención para propietarios.

(PDF): establece que la quita mencionada en la enmienda anterior se realice de manera gradual. En este caso se aumentaría en US$100 mil anuales el límite de la exención para propietarios. HJR 205 (PDF): exime a las personas mayores de 65 años del pago de impuestos a la propiedad no escolares.

(PDF): exime a las personas mayores de 65 años del pago de impuestos a la propiedad no escolares. HJR 207 (PDF): crea una exención para impuestos de vivienda no escolares equivalentes al 25% del valor tasado restante, luego de aplicar exenciones ya existentes.

(PDF): crea una exención para impuestos de vivienda no escolares equivalentes al 25% del valor tasado restante, luego de aplicar exenciones ya existentes. HJR 209 (PDF): apunta a las viviendas familiares y les otorga una exención de US$100 mil, siempre que estén cubiertas por una póliza de seguro integral de riesgos múltiples.

(PDF): apunta a las viviendas familiares y les otorga una exención de US$100 mil, siempre que estén cubiertas por una póliza de seguro integral de riesgos múltiples. HJR 211 (PDF): aumenta el valor máximo del beneficio acumulado de Save Our Homes que se puede transferir a una nueva propiedad de patrimonio familiar.

(PDF): aumenta el valor máximo del beneficio acumulado de Save Our Homes que se puede transferir a una nueva propiedad de patrimonio familiar. HJR 213 (PDF): limita los aumentos de las tasaciones de propiedades al 3 por ciento anual o al número del Índice de Precios al Consumidor, lo que sea menor.

En caso de que se aprueben, los cambios en el sistema impositivo de Florida comenzarían a aplicarse a partir del 1° de enero de 2027.

Los cambios en el sistema impositivo de Florida aplicarían a partir del 2027 Freepick

La ley de Florida que limita el aumento de impuestos

Además de las mencionadas enmiendas constitucionales, el Comité de Impuestos a la Propiedad también aprobó un proyecto de ley para su tratamiento legislativo. Se trata del texto HB 215.

Esta propuesta regula la aplicación de exenciones para parejas recién casadas. A partir de lo que establece, quedaría dispuesto que si ambas personas tenían previamente este beneficio, la reducción del valor será la diferencia combinada de los beneficios de ambas propiedades anteriores, con un tope de US$500 mil

Además, la ley de Florida también marcaría la necesidad de obtener dos tercios de los votos para que se apruebe un aumento de la tasa impositiva con respecto a la adoptada el año anterior.

Las modificaciones en Florida cambiarían los impuestos a la propiedad desde 2027 Freepik - Freepik

Las enmiendas constitucionales de Florida impactarían en el presupuesto policial

Todas las normativas propuestas quedan regidas por la creación de la Sección 7 del Artículo VIII. A partir de lo que sostendría este nuevo apartado, el presupuesto destinado a los departamentos de policía locales no puede ser menor al adoptado en años anteriores.

Concretamente, a partir del año fiscal 2027-2028, el financiamiento debería ser igual o mayor al monto más alto de los dos períodos fiscales anteriores.