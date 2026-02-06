Fact-checking de licencia de conducir en Florida: ¿quienes no hablan inglés son más peligrosos al volante?

Florida tomó la decisión de exigir que todos los exámenes para obtener una licencia de conducir se presenten únicamente en inglés. La medida, anunciada oficialmente a fines de enero y puesta en marcha este 6 de febrero, fue presentada por las autoridades como un paso clave para reforzar la seguridad vial.

El cambio que entró en vigor este 6 de febrero en Florida

Desde este viernes 6 de febrero, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) implementó una modificación sustancial en su sistema de exámenes para licencias de conducir. A partir de ahora, todas las evaluaciones —tanto teóricas como prácticas— se administran exclusivamente en inglés y sin la posibilidad de contar con intérpretes o servicios de traducción.

El comunicado del FLHSMV sobre los exámenes de las licencias de conducir en Florida FLHSMV

Según explicó la propia agencia estatal en un comunicado, la decisión abarca todas las clasificaciones de licencias, incluidas aquellas que antes se ofrecían de manera oral o en varios idiomas. El cambio fue acompañado por una actualización del sistema de pruebas en todo el estado, con la eliminación de exámenes impresos en lenguas distintas del inglés y la prohibición expresa de cualquier tipo de asistencia lingüística durante las evaluaciones.

El Departamento sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad en las carreteras al promover una “comunicación clara”, una mejor comprensión de las normas de tránsito y una conducción más responsable.

En ese marco, el gobernador Ron DeSantis respaldó públicamente la iniciativa y celebró lo que calificó como una “buena reforma”. En un mensaje publicado en X, afirmó: “Es necesario saber leer las señales de tránsito”.

Ron DeSantis celebró la medida del Flhsmv X: Ron DeSantis

El argumento de la seguridad vial: ¿los migrantes respetan menos las normas de tránsito?

Quienes impulsaron el cambio sostuvieron que la capacidad de leer inglés es esencial para conducir de forma segura, especialmente para interpretar señales de tránsito. Desde esta perspectiva, exigir exámenes solo en ese idioma garantizaría que todos los conductores comprendan las indicaciones en las vías públicas.

Este razonamiento ganó fuerza tras un accidente ocurrido en agosto de 2025, cuando un camionero intentó realizar una vuelta en “U” ilegal en una autopista cercana al condado de St. Lucie y provocó la muerte de tres personas. El conductor, Harjinder Singh, obtuvo su licencia comercial en California y, según funcionarios estatales, reprobó un examen de inglés después del siniestro. El caso fue citado por la oficina del gobernador como ejemplo de los riesgos asociados a la falta de dominio del idioma.

Según datos citados por PolitiFact, no existen estudios que vinculen al idioma con mayor siniestralidad

Un análisis de PolitiFact, basado en consultas a expertos y organizaciones especializadas, concluyó que no existen estudios académicos ni informes gubernamentales que demuestren que las personas que rinden exámenes de conducir en otros idiomas representen un mayor peligro en las carreteras.

Especialistas en seguridad vial de entidades como el Insurance Institute for Highway Safety, el Consejo Nacional de Seguridad, la American Association of Motor Vehicle Administrators y la Fundación para la Seguridad del Tráfico de la AAA coincidieron en señalar que desconocen investigaciones de gran escala que vinculen directamente el idioma del examen con un mayor riesgo de accidentes.

De hecho, la mayoría de los estudios sobre siniestralidad vial, citados por PolitiFact, identifican otros factores como los principales predictores de riesgo: la edad del conductor, su nivel de experiencia y comportamientos como manejar distraído o bajo los efectos del alcohol.