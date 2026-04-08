Buenas noticias para mexicanos en Florida: consulado de Miami anuncia nueva jornada gratis de asesorías migratorias

Los mexicanos que viven en el sur de Florida pueden acceder a orientación jurídica gratuita si tienen dudas migratorias, laborales o civiles. El servicio forma parte de la Semana de Asesorías Legales Externas, organizada por el Consulado de México en Miami, y está disponible hasta el 10 de abril mediante videollamadas.

Asesoría legal gratuita en Miami: qué incluye el programa

La convocatoria fue difundida en las cuentas oficiales del Consulado de México en Miami en X. Allí, se detalla que el apoyo profesional estará a cargo de abogados especialistas del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

Autoridades consulares remarcan la importancia de acceder a información para prevenir situaciones de riesgo

El programa está orientado a personas con consultas en distintas áreas jurídicas en temas:

Migratorios

Laborales

Civiles

La publicación oficial señala que quienes residan en el sur de Florida pueden acceder a este acompañamiento sin costo y de forma remota mediante videollamadas. Este formato facilita el acceso al servicio sin necesidad de trasladarse.

El Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) es una iniciativa del gobierno mexicano que busca fortalecer la asistencia jurídica a sus connacionales en Estados Unidos, mediante el acompañamiento de abogados especializados.

El servicio se brinda de forma remota, lo que permite realizar consultas sin necesidad de trasladarse Freepick

Su objetivo es proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior y brindar orientación y representación legal para enfrentar situaciones de abuso, injusticia o vulnerabilidad, explican en el sitio gubernamental.

Cómo pedir asesoría legal gratis en Miami paso a paso

El consulado detalló el procedimiento para acceder al servicio. La inscripción se realiza a través de WhatsApp. La asistencia ya está disponible y vigente hasta el 10 de abril.

Las personas interesadas deben enviar un mensaje entre las 8 hs y las 17 hs (hora local) al número 305-979-1534 con la siguiente información:

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

La frase “Solicitud de asesoría legal gratuita”

El cónsul general Rutilio Escandón Cadenas participó en el anuncio mediante un video junto a la cónsul de protección Aleme Hernández y afirmó que en el consulado están para “apoyar a la comunidad”. Por su parte, Hernández subrayó que “la información es protección”.

La atención está a cargo de especialistas del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), impulsado por el gobierno mexicano Freepick

Emergencias: cómo contactar al consulado mexicano desde EE.UU.

Ante una situación de emergencia, las personas mexicanas en el exterior pueden solicitar apoyo a los servicios de protección consular. El primer paso es comunicarse con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, al teléfono 520-623-7874, explican en el sitio del consulado. En términos generales, este auxilio tiene objetivos concretos como:

Brindar atención consular

Asegurar el respeto de los derechos

Evitar daños y perjuicios

Prevenir injusticias o arbitrariedades de autoridades extranjeras

Evitar persecución o discriminación por origen o nacionalidad

La convocatoria estará vigente hasta el 10 de abril y ya se encuentra disponible para quienes deseen participar Freepick

Además, los consulados atienden casos específicos que afectan a la comunidad mexicana en el exterior. Entre los principales se encuentran:

Detención migratoria o por autoridades.

Violaciones de derechos humanos.

Recuperación de objetos personales.

Localización de personas.

Repatriación de restos, enfermos o personas en situación de vulnerabilidad.

Permisos humanitarios y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Salarios no pagados y accidentes laborales.

Custodia y restitución de menores.

Violencia doméstica, trata de personas y crímenes de odio.

Traslado de personas privadas de libertad.

En todos los casos, el objetivo de los distintos consulados es proteger los derechos y garantizar un trato conforme a la ley. Por eso, ante una emergencia, el contacto inmediato con el CIAM o el consulado permite acceder a orientación y apoyo.