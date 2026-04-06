La nueva advertencia del Uscis sobre el TPS: “Laguna legal de décadas para obtener la green card”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) volvió a pronunciarse sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), uno de los programas más utilizados por extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen. A través de redes sociales, la agencia aclaró que el beneficio no fue creado como una vía hacia la residencia legal permanente.

Por qué el Uscis aclara que el TPS no lleva a la residencia permanente

“El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal”, aclaró el Uscis en una publicación de X. “El TPS se creó para ser una solución para circunstancias extraordinarias a corto plazo, no una laguna legal que dure décadas para obtener la residencia permanente”, señaló.

Según la institución, este beneficio fue diseñado para atender emergencias breves y no debe interpretarse como un mecanismo para obtener la residencia legal de forma definitiva X @USCIS

Junto a la publicación, la agencia compartió una imagen que ratifica su mensaje: “El Estatus de Protección Temporal está pensado para ser temporal”.

La entidad busca rebatir la creencia de que este amparo migratorio sirve para permanecer de forma indefinida en territorio estadounidense. La advertencia se produce en un momento de cambios, litigios y revisiones sobre el futuro del programa, que hoy sigue vigente para ciertos países designados, aunque bajo un escenario legal inestable según cada nacionalidad.

Qué significa el TPS en Estados Unidos y cómo funciona

De acuerdo con la información oficial, el TPS es una protección migratoria que el gobierno de EE.UU. puede conceder a determinados ciudadanos extranjeros que ya están dentro del territorio norteamericano y no pueden volver de manera segura a su tierra de origen.

Ese beneficio suele activarse cuando existen guerras, crisis humanitarias, catástrofes naturales, epidemias u otras condiciones extraordinarias que impiden el retorno de la población afectada. La lógica del programa es ofrecer cobertura mientras persista esa situación.

Quienes obtienen TPS pueden estar protegidos frente a la deportación, solicitar permiso de trabajo y, en ciertos casos, pedir autorización para salir y regresar a EE.UU. Sin embargo, ese amparo no equivale a una residencia permanente ni cambia por sí mismo el estatus migratorio a largo plazo.

El programa busca resolver crisis humanitarias inmediatas en lugar de funcionar como una vía migratoria de larga duración AP News

La aclaración del Uscis sobre la green card y la residencia permanente

El mensaje oficial apunta a una idea puntual: el TPS no se transforma automáticamente en green card. Según la postura difundida por el Uscis, el programa fue pensado para responder a emergencias de duración limitada, no para convertirse en una opción de permanencia indefinida.

Eso significa que una persona con este beneficio no obtiene residencia legal solo por acumular años bajo esa protección. En otras palabras, el paso del tiempo dentro del programa no genera por sí solo un derecho a la green card.

Aun así, el programa no bloquea otras opciones. Una persona puede, si reúne las condiciones exigidas por la ley, intentar acceder a otro alivio migratorio como:

Asilo.

Ajuste de estatus basado en peticiones familiares.

Diferentes categorías de estatus de no inmigrante, como visas de estudiante o de trabajo temporales.

El beneficiario puede aplicar a cualquier otra protección para la cual sea elegible.

Estos caminos deben tramitarse por separado y no derivan automáticamente del TPS.

Este amparo no representa un atajo jurídico para quienes buscan permanecer en EE.UU. de manera permanente Freepik

Quiénes califican para el TPS y cuáles son sus requisitos

Para integrar el programa, una persona debe ser nacional de un país designado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), o haber residido allí de forma habitual si no tiene nacionalidad. Además, debe cumplir con fechas específicas de residencia y presencia física en EE.UU.

También existen restricciones penales y de seguridad. Quedan fuera quienes tengan determinados antecedentes criminales o estén alcanzados por prohibiciones migratorias vinculadas con seguridad nacional o terrorismo.

Otro punto clave es que el TPS no es indefinido. Requiere reinscripción cuando el gobierno abre nuevos períodos de renovación y puede terminar si Washington concluye que las condiciones extraordinarias en el país de origen ya no justifican la medida.