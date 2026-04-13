Byron Donalds rechaza la ley de María Elvira Salazar en Florida y se mantiene “firme contra la inmigración ilegal”

Luego del proyecto de ley que presentó María Elvira Salazar en Estados Unidos, Byron Donalds, uno de los aspirantes a gobernador de Florida, fue contundente. En lo que definió como una “postura firme contra la inmigración ilegal” dejó en claro que no apoya la propuesta legislativa y que no participó en la iniciativa.

Donalds se desligó de Salazar: aclaró que no apoya la Ley de Dignidad

La polémica se originó luego de que la congresista republicana introdujo el proyecto de ley bipartidista H.R. 4393, presentado como la "Ley de Dignidad para los Inmigrantes“.

La republicana Salazar presentó la "Ley de Dignidad", que habilitaría a migrantes indocumentados a tener un estatus legal Instagram/@maelvirasalazar

En términos generales, la medida plantea la creación de un estatus legal renovable para extranjeros indocumentados que cumplan con ciertas condiciones. Dado que la idea nació de una legisladora republicana, comenzaron comentarios y rumores en redes sociales sobre apoyos a la iniciativa de Salazar.

Entre ellos, se involucró a Donalds, quien se encuentra en campaña para suceder a Ron DeSantis como gobernador de Florida. En ese contexto, el candidato republicano fue contundente.

"No apoyo la amnistía, y nunca co-patrociné el H.R. 4393, la ‘Ley de Dignidad’“, comenzó el congresista en su cuenta de X. En medio de algunos cuestionamientos, el candidato respaldado por Donald Trump para ser mandatario del Estado del Sol buscó reafirmar su postura.

En ese sentido, destacó su puntaje en una organización que aboga por la reducción de los niveles generales de inmigración: “Tengo una calificación del 100% de Numbers USA, gracias a mi firme postura contra la inmigración ilegal. Aclaremos esto ahora mismo. Las mentiras que se están difundiendo son falsas y fueron desacreditadas”.

El mensaje de Byron Donalds sobre el proyecto de ley de María Elvira Salazar y la inmigración Captura

La Ley de Dignidad que presentó Salazar podría regularizar a millones de migrantes en EE.UU.

De acuerdo con lo que presenta el texto del proyecto de ley presentado por Salazar, estos son sus ejes principales:

Establece el Programa de Dignidad , por el cual indocumentados que cumplan ciertos requisitos podrían obtener un estatus legal en EE.UU.

, por el cual en EE.UU. Presenta un marco legal para que los dreamers pueden acceder a una residencia permanente condicional.

permanente condicional. Otorga discrecionalidad judicial para suspender deportaciones de parejas o hijos de ciudadanos estadounidenses si esto causa una dificultad extrema.

de parejas o hijos de ciudadanos estadounidenses si esto causa una dificultad extrema. Crea una categoría de visa de visitante familiar temporal , que tendría una estadía máxima de 90 días.

, que tendría una estadía máxima de 90 días. Propone medidas para reducir las listas de espera de visas , incluyendo el aumento de los límites de cupos por país.

, incluyendo el aumento de los límites de cupos por país. Hace cambios sobre las visas de estudiante , que permitirían a los solicitantes la intención de solicitar la residencia permanente a largo plazo.

, que permitirían a los solicitantes la intención de solicitar la residencia permanente a largo plazo. Enumera una serie de medidas de seguridad fronteriza y de empleo, que por ejemplo exigen el uso obligatorio de E-Verify al contratar a un trabajador.

Qué dice el Programa de Dignidad para migrantes que propuso Salazar en EE.UU.

Este es el punto que generó más debate en EE.UU., por el cual se habló de “amnistía” y que generó el comentario de Donalds. Estas son las claves de esta idea propuesta por Salazar: