Calendario de pagos del Seguro Social en Florida: a cuánto asciende el monto en enero de 2026

Los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro Social por Discapacidad (RSDI) ya publicaron el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para el estado de Florida. Además, los beneficiarios recibirán un aumento en sus depósitos a partir de este año, como parte del ajuste por costo de vida aprobado por la Administración del Seguro Social (SSA).

Cuál es el calendario de pagos del Seguro Social para Florida en enero de 2026

La SSA dio a conocer las fechas oficiales de pago para los distintos programas del Seguro Social durante el primer mes de 2026. En el caso de los beneficiarios del RSDI, los depósitos se realizan de acuerdo con la fecha de nacimiento y se distribuyen a partir del segundo miércoles del mes.

Los pagos de enero de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

Las fechas de pago quedan establecidas de la siguiente manera:

Nacidos del 1° al 10: miércoles 14 de enero de 2026.

Nacidos del 11 al 20: miércoles 21 de enero de 2026.

Nacidos del 21 al 31: miércoles 28 de enero de 2026.

Por su parte, los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario reciben su pago el primer día del mes. Cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un día festivo federal, el depósito se adelanta al último día hábil del mes anterior. En el caso de enero de 2026, quienes reciben SSI y comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 obtendrán su pago el 2 de enero.

A cuánto aumenta el pago del Seguro Social en Florida

A partir de enero de 2026, los beneficios del Seguro Social y del SSI tendrán un incremento del 2,8%, derivado del ajuste por costo de vida (COLA). Este aumento beneficiará a cerca de 75 millones de personas en todo el país.

La SSA ya publicó el cronograma de pagos para los primeros meses de 2026 (SSA)

La SSA anunció en octubre de 2025, que los beneficios de sus programas tendrán un alza de 2,8%; de igual manera, los pagos por jubilación subirán hasta 56 dólares al mes, a partir de enero de 2026.

Según las estimaciones de la dependencia, los ajustes de los pagos de los programas quedarían de la siguiente manera en respuesta al ajuste por el costo de vida:

Todos los trabajadores jubilados: 2071 dólares

Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: 3208 dólares

Madre viuda y dos hijos: 3898 dólares

Viuda(o) anciana sola: 1919 dólares

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: 2937 dólares

Todos los trabajadores discapacitados: 1630 dólares

La dependencia indicó que los dólares también tendrán los siguientes aumentos:

De 994 dólares para una persona elegible.

De 1491 dólares para una persona elegible con un cónyuge elegible.

De 498 dólares para una persona esencial.

Nuevos requisitos para el Seguro Social en 2026

Además de los ajustes a los pagos de los beneficiarios de los distintos programas del Seguro Social, también se aplicarán nuevos requisitos de elegibilidad, en el caso de los montos máximos que las personas pueden ganar para recibir estas ayudas y nuevos límites en montos.

Los beneficiarios deben reportar el error si no reciben su pago mensual en la fecha publicada por la SSA (Freepik) (Facebook/Social Security Administration)

Los requisitos quedan de la siguiente forma:

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentará a 184.500 dólares.

Para trabajadores menores de plena edad de jubilación, tendrán un límite de ganancias de 24.480 dólares.

Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentará a 65.160 dólares.

Para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.

Las solicitudes para acceder a alguno de los programas de la SSA, seguirán realizándose a través de su sitio web.