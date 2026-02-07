Cambio de hora en Florida: la fecha oficial en la que entra en vigor la medida para ajustar los relojes

Varias zonas de Estados Unidos deberán adelantar sus relojes para iniciar el horario de verano. La medida busca aprovechar mejor la luz natural durante la tarde. En Florida, el cambio comenzará en 2026 el domingo 8 de marzo y se mantendrá vigente hasta noviembre.

Cambio de horario en Florida 2026: cuándo y a qué hora adelantar el reloj

De acuerdo con Florida Today, el domingo 8 de marzo, el ajuste se realizará a las 2 hs. Ese es el momento exacto en el que los relojes deberán adelantarse 60 minutos y pasar a marcar las 3 hs (hora del este).

El horario de verano finalizará el 1 de noviembre, cuando los relojes vuelvan a atrasarse una hora Freepick

El horario de verano (Daylight Saving Time) finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2 hs los relojes deberán atrasarse y volver a marcar la 1 hs.

La finalidad del cambio es extender el tiempo de luz natural durante la tarde, aunque también se reduce la luz disponible durante las primeras horas de la mañana.

Por qué existe el horario de verano y cómo se adoptó en EE.UU.

El origen del horario de verano no se vincula de manera directa con una política pública moderna hasta entrado el siglo XX. Según The Old Farmer’s Almanac, la referencia más antigua a la idea de “ahorrar” luz solar aparece en 1784, cuando Benjamin Franklin escribió el ensayo An Economical Project.

El texto tenía un tono satírico y proponía, de forma irónica, medidas para obligar a la población a levantarse al amanecer con el fin de reducir el uso de velas.

La medida busca extender la luz natural por la tarde, aunque reduce la claridad matinal Freepick

De acuerdo con la misma fuente, el primer impulsor concreto del horario de verano fue William Willet, un constructor londinense que formuló la propuesta en 1907. Willet observó que muchas personas dormían cuando el sol ya había salido y sostuvo que una gran cantidad de luz natural se desperdiciaba cada año.

A través de su manifiesto The Waste of Daylight, promovió adelantar los relojes para extender la luz durante la tarde, aunque su iniciativa fue rechazada y objeto de burlas.

La adopción del sistema se produjo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Según The Old Farmer’s Almanac, Alemania fue el primer país en implementar oficialmente el horario de verano en 1915, como medida para ahorrar combustible. Reino Unido lo adoptó en 1916 y Estados Unidos lo hizo en 1918, cuando el Congreso aprobó la Standard Time Act, que estableció los husos y dispuso el adelantamiento de los relojes.

La fuente señaló que la medida generó un fuerte rechazo social. Muchos sectores consideraron que el cambio alteraba el ritmo natural del día. Aun así, con el respaldo del gobierno durante la guerra, el horario de verano entró en vigor el 31 de marzo de 1918.

Donald Trump apoyó públicamente la idea de fijar el horario de verano de forma permanente Freepick

Cambio de horario en EE.UU.: el debate por eliminarlo o hacerlo permanente

Según informó Florida Today, distintos sectores impulsan proyectos para eliminar el cambio de horario o establecer el horario de verano de forma permanente. El propio Donald Trump expresó en abril de 2025 su apoyo a esa iniciativa, a la que calificó como “muy popular”.

A esto se suma que casi 20 estados aprobaron leyes en ese sentido, aunque todas dependen de una autorización federal que nunca se concretó. Ningún proyecto tuvo éxito y el sistema actual se mantiene vigente.