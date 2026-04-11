Cómo es Little Quebec en Florida: el paraíso que empieza a tener problemas en Fort Lauderdale

El área conocida como Little Quebec en el sur de Florida, cerca de Fort Lauderdale, registró este invierno una baja en el turismo canadiense. La región, históricamente elegida por visitantes francófonos durante los meses fríos, tuvo cancelaciones, menor ocupación hotelera y cambios en el perfil de viajeros.

¿Qué es Little Quebec y por qué atrae a turistas canadienses?

Little Quebec no es un barrio oficial, sino un nombre informal que identifica un tramo de la U.S. Highway 1, al sur de Fort Lauderdale, que atraviesa Hollywood y Hallandale Beach. La denominación surgió porque, durante décadas, ese corredor se consolidó como uno de los principales destinos de turistas canadienses, en su mayoría provenientes de Quebec, según explicó CNN.

La zona registra menos reservas, menor ocupación y cambios en los visitantes Freepick

El atractivo del lugar para ese perfil de turistas radica en la combinación entre el clima cálido de Florida y los elementos culturales propios de Canadá. En la zona se destacan:

Restaurantes de propiedad canadiense con cocina típica

Espectáculos con artistas provenientes de Quebec

Hoteles gestionados por empresarios francocanadienses.

En espacios como Richard’s Motel, en Hollywood, esa mezcla es visible. El complejo reúne símbolos de ambos mundos, con matrículas canadienses en las paredes y áreas comunes donde los huéspedes comparten actividades sociales.

Un modelo turístico basado en estadías largas

El turismo canadiense se caracteriza por estadías prolongadas y repetidas. Los visitantes suelen reservar entre dos y seis semanas durante el invierno de Norteamérica.

Según explicó Stacy Ritter, presidenta de Visit Lauderdale, a CNN, este flujo ha sido constante por al menos medio siglo. La región recibe cerca de un millón de turistas canadienses por año.

Estos visitantes son un componente central de la economía local vinculada al turismo porque:

Permanecen más tiempo que los turistas domésticos

Gastan más dinero durante su estadía

Mantienen rutinas estables en alojamientos y comercios

Qué cambios se registraron en la temporada reciente

La temporada de invierno más reciente mostró una caída en la actividad. Los datos reflejan:

Una baja de aproximadamente 7% en las llegadas aéreas desde Canadá

Un descenso cercano al 15% en el total de visitantes canadienses a Florida respecto de 2024

Reducciones significativas en reservas y ocupación hotelera

Richard Clavet, propietario de varios moteles orientados a este público, señaló que las cancelaciones comenzaron tras la implementación de aranceles a productos canadienses.

Explicó que “muchos huéspedes” habituales “dejaron de reservar”, incluso aquellos que solían asegurar su estadía para la siguiente temporada antes de regresar a Canadá.

El impacto del descenso de turistas canadienses en Little Quebec

Los efectos se reflejaron en la ocupación y en la dinámica comercial. Jay Gandhi, dueño de Curtis Inn, afirmó que el negocio “está sufriendo ahora” y detalló que llegó a tener 20 habitaciones vacías en marzo.

El empresario estimó que su clientela canadiense cayó al menos 50% respecto del año anterior. También indicó que no recibió reservas de ese origen para abril.

Guy Picher, propietario de Shell Motel, sostuvo que pasó de recibir entre 20 y 40 consultas diarias en temporada alta a apenas una por día.

Espacios como Richard’s Motel reflejan esa mezcla cultural Freepick

Los factores que explican la caída del turismo canadiense

Distintos elementos influyeron en la decisión de los visitantes. Entre los factores mencionados se encuentran:

El tipo de cambio, con un dólar estadounidense fuerte frente al canadiense

Los requisitos de documentación para estadías prolongadas

Las tensiones políticas entre Estados Unidos y Canadá

Clavet indicó que el impacto de las políticas y su percepción “fue enorme” en marzo y abril del año pasado. Algunos clientes expresaron directamente su decisión de no viajar por motivos políticos.

El caso de Alain Gingras, citado por CNN, refleja esta tendencia. Tras pasar 12 inviernos en Florida, optó por viajar a México y aseguró que no regresará mientras se mantenga la administración Donald Trump.

Sin embargo, también persisten experiencias positivas entre visitantes canadienses. Mimi Gilbert, de 80 años, destacó la sensación de comunidad en su estadía y afirmó que se siente “segura” en el lugar.

Gabriel Tessier, otro visitante de Quebec, dijo que viajó pese a las dudas de su entorno y explicó que “es un gran lugar, una buena zona”.

Ritter afirmó que estos visitantes son “críticamente importantes” para la economía. Su gasto contribuye a sostener empleos y actividad en una comunidad donde el turismo es la principal industria.