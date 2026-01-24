Cómo funciona el servicio de taxi acuático gratuito que Miami Beach inauguró esta semana: horarios y trayectos

El sur de Florida incorporó una nueva alternativa al cruce vehicular tradicional entre Miami Beach y el área céntrica de Miami. Se trata de un taxi acuático gratuito que comenzó a operar el martes 20 de enero de 2026 y que permite atravesar Biscayne Bay en 20 minutos, sin depender de la apertura de puentes.

¿Qué trayecto cubre el taxi acuático gratuito en Miami?

Según explican en el sitio oficial, se trata de un “nuevo servicio que ofrece una alternativa pintoresca, sostenible y cómoda” para cruzar Biscayne Bay.

El sistema funciona de lunes a viernes con horarios definidos Gobierno de Miami

El recorrido opera entre dos puntos establecidos a ambos lados de la bahía:

, el embarque se realiza en el Maurice Gibb Memorial Park, ubicado en la intersección de 18th Street y Purdy Avenue. En el lado de Miami, el muelle habilitado es el Sea Isle Marina, en 1635 North Bayshore Drive.

Ambos sitios ya habían sido utilizados de manera provisoria como muelles operativos durante eventos especiales y, tras esa experiencia, fueron confirmados como terminales fijas del servicio.

Horarios, frecuencia y días de operación del taxi acuático gratuito en Miami

El sistema funciona de lunes a viernes y no presta servicio los fines de semana, al menos durante la etapa inicial.

Entre las 7 hs y las 16.30 hs, las salidas se realizan cada 60 minutos.

Desde las 16.30 hs hasta las 19.30 hs, la frecuencia se reduce a intervalos de 30 minutos.

¿Cómo son las embarcaciones y cuántas personas pueden viajar?

Las embarcaciones utilizadas miden aproximadamente 40 pies de eslora (unos 12,2 metros) y están diseñadas para transportar hasta 55 pasajeros por viaje.

Durante la tarde, la franja horaria de mayor demanda, el servicio suma más de una embarcación.

Por la tarde, la frecuencia se incrementa para absorber mayor demanda Captura WPLG Local 10

Las conexiones con otros medios de transporte

El esquema de movilidad fue pensado para integrarse con el transporte público existente a ambos lados de la bahía:

Del lado de Miami Beach , el muelle enlaza con el sistema gratuito de trolleys municipales, el servicio on-demand Freebee en sectores de Mid Beach y North Beach, y las líneas de autobuses del condado de Miami-Dade.

, el muelle enlaza con el sistema gratuito de trolleys municipales, el servicio on-demand Freebee en sectores de Mid Beach y North Beach, y las líneas de autobuses del condado de Miami-Dade. Del lado de Miami, el punto de arribo se encuentra próximo a la estación OMNI, que dispone de conexiones con buses regionales, y el Metromover, que permite continuar los desplazamientos urbanos sin necesidad de un vehículo particular.

La posibilidad de subir con bicicletas y monopatines al taxi acuático

El ingreso de bicicletas y monopatines eléctricos está permitido a discreción del capitán, siempre que haya espacio disponible a bordo. Como alternativa, en las inmediaciones del muelle de Miami Beach funciona una estación de Citi Bike, ubicada en la esquina noroeste de Purdy Avenue y 18th Street.

En cuanto al estacionamiento, en Miami se encuentra disponible el Omni Garage. En tanto, en Miami Beach operan el Parking Lot 46 del Maurice Gibb Memorial Park y el Sunset Harbour Municipal Parking Garage.

Las embarcaciones tienen capacidad para hasta 55 pasajeros Captura WPLG Local 10

La resolución municipal que autorizó el taxi acuático gratuito de Miami

La puesta en marcha del taxi acuático fue posible tras la aprobación unánime de una resolución por parte de la Comisión de la ciudad el 17 de diciembre de 2025. De esa manera, se autorizó al City Manager a cerrar un acuerdo de concesión con Water Taxi of Miami Beach, LLC.

El comunicado oficial anticipó que el esquema podría ampliarse con nuevas rutas de norte a sur en el sector oeste de la ciudad y con un eventual servicio por el canal Indian Creek. Todo esto está sujeto a la disponibilidad de financiamiento adicional.