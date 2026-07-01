Confirmado en Florida hoy: ya entró en vigor la ley que impacta en restaurantes en pleno Mundial 2026

En medio del desarrollo del Mundial 2026, en Florida entró en vigor este miércoles 1° de julio una ley que impacta en los restaurantes. La disposición modifica el estatuto para introducir la obligación de los locales de detallar de forma explícita los cargos adicionales que aplican a los consumidores.

La nueva ley sobre cargos adicionales en restaurantes de Florida

El 2 de junio de 2025, el gobierno estatal promulgó la SB 606, que modifica la Sección 509.214 de los estatutos e incluye a restaurantes, hoteles, servicios de catering y otros establecimientos que ofrecen alimentos y alojamiento al público. La mayor parte de la normativa entró en vigor el 1° de julio del año pasado, pero este miércoles comenzó a regir la sección que aplica al concepto de “cargo por operación”.

A partir de este miércoles 1° de julio, los restaurantes de Florida deben informar todos los cargos que cobran antes de tomar el pedido Freepik

La definición se refiere a cualquier tarifa o cargo automático, sin contar impuestos, que el cliente debe pagar además del costo de la comida y bebida. Esto incluye, pero no se limita a:

Cargos por servicio

Propinas automáticas

Recargos por uso de tarjeta de crédito

Tarifas de entrega

A diferencia del cargo por operación, se considera como propina la suma presentada por el cliente como contribución voluntaria por el servicio, cuyo pago y monto quedan a su elección. Este miércoles 1° de julio, mientras el Mundial 2026 continúa su curso con muchos eventos en locales gastronómicos, comenzó a regir definitivamente la ley completa.

Qué cambia en los restaurantes de Florida con la nueva ley

Con su entrada en vigor, la SB 606 introdujo la obligación para los restaurantes y otros locales gastronómicos de informar explícitamente sobre estos cargos antes de que se concrete una compra. Esto se puede realizar mediante avisos visibles en menús, plataformas digitales, contratos o cualquier canal de venta utilizado por el comercio.

La legislación exige que el aviso especifique claramente el monto o porcentaje del cargo y su propósito. Además, el tamaño de la letra de este aviso debe ser igual o mayor al de las descripciones de los productos del menú.

El tamaño de la letra del aviso de cargos en los restaurantes de Florida debe ser igual o mayor al de las descripciones de los productos del menú Freepik

En los casos en que el establecimiento no utilice menús formales, la información se exhibirá en carteles visibles ubicados en áreas de atención, como mostradores o cajas. A su vez, los recibos deben presentar líneas separadas para la propina, el cargo por operación y el impuesto sobre las ventas y tienen que evitar la inclusión de montos agrupados.

De este modo, la parte frontal de la cuenta entregada al cliente incluirá un aviso de que se aplicó este tipo de tarifa e indicará el porcentaje o monto exacto. Si el cargo incluye una propina automática, es obligatorio indicarlo por separado dentro del recibo.

El texto legal aclara que las reglas no se aplican a la compra de paquetes de comida, planes de alimentación o comidas de precio fijo cuyo costo total haya sido revelado al cliente antes del pago. La ley también establece que el incumplimiento de estas obligaciones no habilita a los consumidores a iniciar demandas civiles contra los establecimientos.

Multas y sanciones en Florida por incumplir la nueva ley de restaurantes

Los comercios que no cumplan con los requisitos de información podrán recibir sanciones administrativas por parte de las autoridades estatales:

Las multas previstas oscilan entre US$100 y US$1000 por infracción y pueden acumularse si la falta se mantiene durante varios días de operación.

por infracción y pueden acumularse si la falta se mantiene durante varios días de operación. El organismo regulador tiene la facultad de suspender o revocar la licencia comercial de un establecimiento con faltas reiteradas o incumplimientos considerados graves.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

La entrada en vigor de la normativa coincide con la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, que tiene en Florida varios partidos que atraen a fanáticos de las distintas selecciones participantes.

Desde este 1° de julio, quedan por disputarse otros tres encuentros de la Copa del Mundo en Miami, según el calendario oficial de la FIFA: Argentina vs. Cabo Verde (octavos de final) el 3 de julio, un duelo por cuartos de final el 11 del mismo mes y el enfrentamiento por el tercer puesto el día 18.