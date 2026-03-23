Cuándo es el “Free Cuba Rally” en Hialeah, convocado por el alcalde Bryan Calvo

La ciudad de Hialeah se alista para acoger el “Free Cuba Rally”, un evento multitudinario que tiene como objetivo reunir a los líderes religiosos, la comunidad del exilio y los activistas en apoyo al pueblo cubano. De acuerdo con el calendario oficial de la municipalidad y con el mismo alcalde, Bryan Calvo, la reunión está agendada para el martes 24 de marzo en Milander Park.

Activismo musical y artistas confirmados

A pesar de que la jornada empezará a las 19.00 hs (ET), las puertas del lugar, situado en el 4700 Palm Avenue, se abrirán desde las 18.00 hs. La entrada es gratuita y accesible para el público en general, pero se recomienda que los visitantes reserven con antelación por medio de los canales oficiales de la ciudad para garantizar su lugar en esta demostración.

El alcalde Bryan Calvo convocó a una manifestación masiva en el Milander Park para el próximo 24 de marzo hialeahfl

La asistencia de personalidades destacadas del activismo musical cubano será uno de los mayores atractivos del evento. CiberCuba informó que El Chacal y Yotuel Romero, el coautor del himno "Patria y Vida“, estarán presentes. Los dos artistas lanzaron recientemente la canción ”Puente Libertad“, que representa el vínculo entre La Habana y Miami.

Los 3 de La Habana también actuarán en el evento, además de que habrá discursos que darán los líderes comunitarios y los funcionarios electos. “Ahora es el momento para un Cuba Libre. El mensaje que transmitimos es claro: ¡Libertad!“, proclamó el alcalde Calvo en sus redes sociales cuando hizo el anuncio oficial.

Los 3 de La Habana se presentarán en Free Cuba Rally City of Hialeah - Municipal Government

Hialeah como bastión del exilio

Desde que Bryan Calvo asumió la alcaldía en enero de 2026, este rally es el primer gran evento público que organiza con estas características. A los 28 años de edad, el egresado de la Escuela de Leyes de Harvard es el alcalde más joven que ha tenido la ciudad y mantiene una postura firme sobre las circunstancias políticas en la isla.

Hialeah tiene una de las mayores concentraciones de cubanoamericanos en el país, lo que hace que este municipio sea un lugar clave para ejercer presión política sobre el gobierno de La Habana.

Según los archivos municipales, Calvo fundó hace poco un equipo consultor de negocios dedicado a la transición hacia una Cuba futura después del régimen.

Bryan Calvo es el alcalde más joven que ha tenido la ciudad Facebook Bryan Calvo/Ramon Espinosa-AP

Expectativas e impacto de la convocatoria en Hialeah

La organización tiene confianza en que una amplia representación de la comunidad de Florida participará, si se tiene en cuenta el contexto político actual y la relevancia de los artistas invitados.

El Rally por una Cuba Libre se muestra como un lugar donde se pueden escuchar con más fuerza las voces de quienes exigen cambios democráticos, uniéndose bajo una única consigna a varias generaciones de cubanos en el exilio.

El evento concluirá a las 22.00 hs después de una serie de presentaciones musicales y relatos de activistas.

Se espera una gran convocatoria de ciudadanos a Free Cuba Rally City of Hialeah - Municipal Government

Las autoridades locales informaron que se aplicará un dispositivo logístico y de seguridad para garantizar la paz en la manifestación y posibilitar la entrada al parque.

Detalles acerca del evento:

Día: Martes 24 de marzo .

Martes . Horario: De 19.00 hs a 22.00 hs (las puertas se abrirán a las 18.00 hs ).

De (las puertas se abrirán a las ). Ubicación: 4700 Palm Avenue , Hialeah , FL 33012 , parque Milander .

, , , parque . Precio: Sin costo.