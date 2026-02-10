El alcalde Bryan Calvo anuncia una nueva obra vial en Hialeah para conductores y camioneros: “Sin tanto tráfico”

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, anunció a través de sus redes sociales los avances en una obra que beneficiará a conductores y camioneros en Florida. El nuevo acceso de Turnpike estará ubicado cerca de 170 St. y busca aliviar la congestión del tráfico en el área. Según el gobierno local, reducirá el flujo de vehículos y hará “una diferencia real” para los residentes.

Nueva obra vial en Hialeah: así será el acceso exclusivo para camiones

Casi un mes después de asumir su cargo, Calvo, el joven alcalde de Hialeah, anunció que su administración avanzó con una obra que promete aliviar la congestión en la jurisdicción. La construcción del nuevo acceso en Turnpike para camiones se ubica cerca de 170 St. Creará una ruta directa con el propósito de “mantener a los vecindarios en movimiento”.

El anuncio de Bryan Calvo en Hialeah sobre el nuevo acceso para camioneros

El funcionario compartió la noticia a través de su cuenta oficial en Facebook y la resaltó como un trabajo que “va a cambiar las cosas para el área”.

En el video, sostuvo que esta obra “va a permitir que todos los camiones que están en el parque industrial tomen la autopista aquí”. De esa manera, según sus palabras, evitará la congestión en la avenida 97 para que los vecinos “estén más seguros y puedan llegar al trabajo a tiempo sin tanto tráfico”.

Además, en la publicación, el funcionario escribió: “Este es el tipo de inversión en infraestructura que hace una diferencia real para los residentes y las empresas”.

Dónde estará el nuevo acceso a la Florida Turnpike en Hialeah

La vía Turnpike de Florida tiene más de 400 kilómetros y funciona como una conexión con las carreteras más importantes de todo el estado.

Según el sitio web oficial de Turnpike, el sistema, que se extiende desde la interestatal 75 en Wildwood hasta muy cerca de Miami, es utilizado diariamente por tres millones de automovilistas.

Turnpike atraviesa 11 condados en Florida y bordea el oeste de Hialeah Andriy Blokhin - Shutterstock

La carretera con peaje pasa por 11 condados y frecuentemente experimenta episodios de congestión vehicular debido a la numerosa cantidad de automovilistas que la transitan.

En Hialeah, atraviesa el borde oeste de la ciudad. Con la nueva obra, los camioneros tendrán un acceso único que los separará del tráfico vehicular con el objetivo de evitar embotellamientos.

Bryan Calvo y la comunidad cubana de Hialeah: el mensaje del alcalde

En una publicación anterior, Calvo, que está al frente de una de las ciudades con la comunidad cubana más numerosa del país, adelantó que la jurisdicción se prepara ante posibles movilizaciones en medio del complejo panorama político que enfrenta la isla.

El alcalde indicó que mantuvo una reunión de información operacional con equipos de Policía, Bomberos y Comunicaciones mientras siguen “monitoreando los crecientes acontecimientos en Cuba”.

Bryan Calvo adelantó que el gobierno se mantiene atento frente a posibles movilizaciones en Hialeah por el régimen cubano Facebook Bryan Calvo / Unsplash-Mr. Söbau

“Como la ciudad con mayor población cubana en Estados Unidos, Hialeah está tomando medidas proactivas para garantizar la seguridad pública y la preparación operacional en caso de que se realicen celebraciones después de un cambio de régimen”, escribió.

Aunque hasta el momento no hay impactos en la ciudad, Calvo sostuvo que las prioridades del gobierno son:

Expresión pacífica

Gestión del tráfico

Acceso para vehículos de emergencia

Seguridad de la multitud

Protección de la propiedad

“Las familias vienen primero, y hay tolerancia cero para la violencia o el desorden. Hialeah está preparado”, concluyó Calvo.