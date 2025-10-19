Dollar General Careers vs. Dollar Tree: cuál paga más en Florida y qué puestos están disponibles

Dollar General es una de las cadenas de descuentos más populares de Estados Unidos. No solo es una de las más elegidas por compradores, sino también por personas que buscan trabajo en este rubro. En Florida, esta compañía ofrece vacantes de empleo con distintos rangos salariales para puestos en el sector de ventas, servicio al cliente y cajeros.

Los salarios promedio en Dollar General en Florida

Para unirse a las filas de las cadenas de locales de descuento existen muchas alternativas posibles, con posiciones disponibles en distintos sectores dentro de las empresas. Por el lado de Dollar General, el rango salarial promedio en Florida es de entre 27.000 dólares y US$31.000 al año para los puestos iniciales, de acuerdo a las ofertas publicadas por el sitio web de Glassdoor.

Dollar General tiene más de 20.000 tiendas en Estados Unidos Dollar General vía Facebook

En concreto, según las reseñas y las vacantes dispuestas en la plataforma, los rangos salariales para los diferentes puestos que ofrece la empresa son los siguientes:

Gerente de tienda: US$43.000 a US$55.000 anuales.

Subdirector de tienda: US$32.000 a US$38.000

Asociado de ventas: US$27.000 a US$32.000

Repositor: US$31.000 a US$36.000

Cajero: US$27.000 a US$31.000

Los salarios promedio en Tree en Florida

En el caso de Dollar Tree, las ofertas tienen rangos similares, con un salario medio que va de US$27.000 a US$32.000 al año. De acuerdo a las ofertas publicadas en el sitio web, los sueldos promedios son los siguientes:

Gerente de tienda: US$50.000 a US$65.000 anuales.

Subdirector de tienda: US$32.000 a US$38.000

Asociado de ventas: US$28.000 a US$32.000

Repositor: US$31.000 a US$36.000

Cajero: US$27.000 a US$32.000

Si bien ambas compañías tienen sueldos similares para sus empleados, en líneas generales las vacantes que ofrece Dollar Tree para los puestos iniciales disponen de un rango salarial promedio más elevado. A su vez, en los puestos de mayor jerarquía, como es el caso del gerente de tienda, las ofertas de Dollar General incluyen una oferta salarial inferior.

Los cajeros de Dollar Tree perciben un sueldo de US$17 por hora en Florida Dollar Tree

El sueldo medio de los trabajadores en Florida

Con un monto mínimo informado de US$24.541 anuales y una suma máxima de US$89.083 para la mayoría de los trabajadores en Florida, según el portal especializado ZipRecruiter, el rango salarial promedio es de US$49.261 al año, lo que equivale a US$24 por hora de trabajo.

El salario promedio en Florida es de US$49.261 al año

En tanto, la mayor parte de los empleados en el Estado del Sol perciben sueldos anuales que oscilan entre US$34.035 y US$63.067. Las sumas varían según la ocupación, la experiencia y la exigencia del puesto, así como también como por las cualificaciones de cada profesional.

Las ciudades de Florida con los mejores rangos salariales

Los sueldos promedio también varían según la región del estado. De acuerdo al sitio mencionado, estas son las ciudades con los mejores rangos salariales en Florida: